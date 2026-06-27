Hay un nuevo planeta cerca de la Tierra: es adecuado para vivir y tiene temperaturas de una playa tropical.

Un equipo de astrónomos ha identificado un exoplaneta potencialmente habitable situado a aproximadamente 40 años luz en la constelación de Piscis. Denominado Gliese 12 b, este exoplaneta es ligeramente más pequeño que la Tierra, con un tamaño comparable al de Venus y presenta una temperatura superficial moderadamente templada, lo que lo convierte en un objeto de interés para la investigación astrobiológica.

El descubrimiento ha sido documentado en un estudio publicado el 23 de mayo de 2024 en la revista Monthly Notices de la Royal Astronomical Society, lo que subraya su relevancia en el ámbito científico.

Shishir Dholakia, coautor del estudio y estudiante de doctorado en el Centro de Astrofísica de la Universidad de Southern Queensland en Australia, comentó que “Gliese 12 b representa uno de los mejores objetivos para investigar si los planetas del tamaño de la Tierra que orbitan estrellas frías pueden mantener sus atmósferas, un paso fundamental para profundizar en nuestra comprensión de la habitabilidad en planetas de nuestra galaxia”.

Hay un nuevo planeta cerca de la Tierra: es adecuado para vivir y tiene temperaturas de una playa tropical. (Imagen: archivo)

Todo sobre la atmósfera del nuevo exoplaneta

Gliese 12 b completa una órbita alrededor de su estrella anfitriona cada 12,8 días y presenta una temperatura superficial estimada de 42 grados Celsius. Aunque esta temperatura es relativamente elevada, se encuentra considerablemente por debajo de la de la mayoría de los aproximadamente 5,000 exoplanetas confirmados hasta la fecha. Esta estimación de temperatura se basa en la suposición de que el planeta carece de una atmósfera protectora; por lo tanto, la verificación de la existencia de una atmósfera en Gliese 12 b se convierte en un paso fundamental para evaluar su potencial habitabilidad.

“Las atmósferas tienen la capacidad de retener el calor y, dependiendo de su composición, pueden influir significativamente en la temperatura real de la superficie”, declaró Dholakia. “Nos referimos a la ‘temperatura de equilibrio’ del planeta, que es la temperatura que tendría en ausencia de atmósfera.”

El exoplaneta podría presentar dos configuraciones atmosféricas notablemente distintas. Una atmósfera análoga a la de la Tierra, compuesta por oxígeno, nitrógeno y otros elementos propicios para la vida, indicaría la posibilidad de albergar formas de vida.

En contraste, si la atmósfera potencial de Gliese 12 b se asemeja a la de Venus, la situación sería radicalmente diferente, ya que experimentaría un efecto invernadero descontrolado, transformándolo en un entorno infernal con temperaturas extremadamente elevadas.

Larissa Palethorpe, coautora del estudio y estudiante de doctorado en la Universidad de Edimburgo y el University College de Londres, explicó que “se considera que las atmósferas primordiales de la Tierra y Venus fueron inicialmente despojadas y posteriormente restauradas a través de la desgasificación volcánica y el bombardeo de material residual en el sistema solar”.

Gliese 12 b, con una temperatura intermedia entre la de la Tierra y Venus, podría ofrecer valiosas lecciones sobre los posibles caminos hacia la habitabilidad que pueden seguir los planetas a medida que evolucionan.

Métodos de detección de exoplanetas y análisis de rayos X

Gliese 12 b no es el primer exoplaneta que presenta características similares a las de la Tierra que ha sido descubierto. El exoplaneta más cercano conocido que comparte estas similitudes es Proxima Centauri b, situado a tan solo cuatro años luz de distancia. No obstante, dado que este último no se encuentra en tránsito, aún no hemos podido determinar si posee una atmósfera adecuada o si es capaz de albergar vida.

La mayoría de los exoplanetas son identificados mediante el método de tránsito. Desde nuestra perspectiva, un planeta se interpone entre su estrella y nosotros, provocando una disminución en el brillo de la estrella, fenómeno que se asemeja a un eclipse. Durante este tránsito, la luz estelar atraviesa la atmósfera del exoplaneta, donde ciertas longitudes de onda son absorbidas. Diferentes moléculas de gas absorben distintos colores, lo que genera un conjunto de huellas químicas que instrumentos como el Telescopio Espacial James Webb (JWST) son capaces de detectar.

La estrella anfitriona de Gliese 12 b, una enana roja designada como Gliese 12, tiene aproximadamente el 27% del tamaño de nuestro Sol y su temperatura superficial es solo el 60% de la de nuestra estrella. Además, no presenta signos de intensa actividad magnética ni de frecuentes y potentes llamaradas de rayos X, características comunes en muchas enanas rojas. Esto genera una esperanza cautelosa de que la atmósfera de Gliese 12 b pueda permanecer intacta.

Masayuki Kuzuhara, coautor del estudio y astrobiólogo en el Centro de Astrobiología de Tokio, expresó: “Aunque aún no hemos determinado si Gliese 12 b posee una atmósfera, lo hemos conceptualizado como un exo-Venus, dado su tamaño y la energía que recibe de su estrella, que son comparables a las de nuestro vecino planetario en el sistema solar.”

El equipo internacional de investigadores empleó observaciones realizadas por el Satélite de Sondeo de Exoplanetas en Tránsito de la NASA (TESS) para facilitar este descubrimiento. Tienen la intención de utilizar el JWST para llevar a cabo observaciones adicionales de este prometedor exoplaneta que podría ser un gemelo de la Tierra.