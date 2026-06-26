El precio del litro de gasolina y gasóleo varía en muchas ciudades y estaciones de servicio de España. Por ese motivo, los conductores necesitan conocer cuál es el precio mínimo y máximo de estos combustibles para no pagar de más al cargar el coche.

Durante este viernes, 26 de junio de 2026 , el precio promedio de la gasolina 95 en España es de 1,41 euros, el de la gasolina 98 es de 1,63 euros y el del diésel es de 1,47 euros. En comparación con el día anterior, estas cifras reflejaron una variación del -1.23% en el costo de la gasolina y, en el caso del gasóleo, del -1.91%.

El precio del litro de combustible en España.

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este viernes, 26 de junio de 2026 es el siguiente:

Madrid: 1.359 euros hasta los 1.699 euros

Barcelona: 1.229 euros hasta los 1.619 euros

Valencia: 1.279 euros hasta los 1.579 euros

Granada: 1.299 euros hasta los 1.575 euros

Ceuta: 1.478 euros hasta los 1.478 euros.

El precio de la gasolina 95 hoy viernes 26 de junio en España

Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las puntos de recarga de las principales ciudades de España durante este viernes:

Madrid: desde los 1.309 euros hasta los 1.629 euros

Barcelona: desde los 1.209 euros hasta los 1.579 euros

Valencia: desde los 1.219 euros hasta los 1.569 euros

Granada: desde los 1.199 euros hasta los 1.499 euros

Ceuta: desde los 1.409 euros hasta los 1.409 euros

Zaragoza: desde los 1.209 euros hasta los 1.545 euros.

Málaga: desde los 1.329 euros hasta los 1.559 euros.

¿Qué es la gasolina 95?

Este tipo de gasolina se destaca por ser de menor densidad y ser más limpia en comparación al diésel y a la gasolina 98. Es el combustible ideal para los vehículos con motores de menor cilindrada por su octanaje (el mínimo permitido en Europa).

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina 98 es un tipo de combustible con mayor octanaje que la gasolina 95, ideal para vehículos de mayor potencia. Cuenta con una mejor comprensión, ayuda a mantener limpio el motor, el escape y los sistemas de inyección.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.494 euros y el máximo es de 1.859 euros

Barcelona: desde 1.415 euros hasta los 1.695 euros

Valencia: desde 1.41 euros hasta los 1.739 euros

Granada: desde 1.545 euros hasta los 1.669 euros

¿Cómo ahorrar combustible en el coche?

Estas son las cinco formas para ahorrar combustible en el vehículo, según la Dirección General de Tránsito (DGT):