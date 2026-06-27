Los precios de la gasolina y el gasóleo no son los mismos en todas partes: pueden tener una tarifa diferente según la ciudad y la estación de servicio. Por eso, saber cuánto cuesta realmente repostar puede ayudar a los conductores a no pagar de más.

Este sábado, 27 de junio de 2026, abastecer el depósito de combustible en España cuesta, de media 1,41 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, habitualmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,41 euros y el diésel ronda los 1,48 euros por litro. Esta diferencia del -0.32% en la gasolina y del 0.32% en el diésel refleja el impacto de la reciente fluctuación en el mercado del combustible.

El precio del litro de combustible en España.

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este sábado, 27 de junio de 2026 es el siguiente:

Madrid: 1.359 euros hasta los 1.689 euros

Barcelona: 1.229 euros hasta los 1.605 euros

Valencia: 1.279 euros hasta los 1.599 euros

Granada: 1.319 euros hasta los 1.609 euros

Ceuta: 1.478 euros hasta los 1.478 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy sábado 27 de junio en España?

Durante este sábado, 27 de junio de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.299 euros hasta los 1.619 euros

Barcelona: desde los 1.209 euros hasta los 1.56 euros

Valencia: desde los 1.219 euros hasta los 1.569 euros

Granada: desde los 1.219 euros hasta los 1.549 euros

Ceuta: desde los 1.409 euros hasta los 1.409 euros

Zaragoza: desde los 1.209 euros hasta los 1.539 euros.

Málaga: desde los 1.329 euros hasta los 1.565 euros.

¿Qué es la gasolina 95?

La gasolina 95 se caracteriza por su menor densidad y su mayor limpieza en contraste con el diésel y la gasolina de 98. Resulta ser el carburante perfecto para los automóviles con motores de cilindrada reducida debido a su índice de octanaje (el mínimo establecido en Europa).

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina de 98 octanos es una variedad de carburante con un nivel de octanaje superior al de la gasolina de 95, perfecta para automóviles con más potencia. Además, ofrece una mayor eficiencia, contribuye a la limpieza del motor, del sistema de escape y de los sistemas de inyección .

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.419 euros y el máximo es de 1.859 euros

Barcelona: desde 1.415 euros hasta los 1.675 euros

Valencia: desde 1.509 euros hasta los 1.725 euros

Granada: desde 1.575 euros hasta los 1.655 euros euros

¿Cómo ahorrar combustible en el coche?

La Dirección General de Tránsito (DGT) realizó cinco recomendaciones a los usuarios para ahorrar combustible en el coche: