En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Litecoin y el euro de este domingo, 28 de junio de 2026 en España es de 48,76 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de 2,56%.

La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva en los últimos días. Esto sugiere un crecimiento sostenido en su valor en comparación con períodos anteriores.

La estancia en una tendencia positiva indica un aumento de la confianza en el Litecoin y un posible fortalecimiento frente al euro.

En la última semana, Litecoin avanzó 1.27%, sugiriendo un leve repunte de corto plazo; sin embargo, en el último año acumula -55.16%, lo que evidencia una tendencia bajista y una rentabilidad negativa para quienes han mantenido la posición. En conjunto, la mejora semanal no compensa las pérdidas anuales y confirma un perfil de evolución volátil.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 46.62%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 52.61%.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 46,4 euros.