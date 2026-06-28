En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Ripple y el euro de este domingo, 28 de junio de 2026 en España es de 1,2 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de 0,49%.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en relación con el euro, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en los días pasados, el Ripple ha ido aumentando su valor frente al euro.

La cotización de Ripple muestra una evolución claramente bajista: en la última semana descendió -5.7% y en el último año acumula -57.11%, lo que se traduce en una rentabilidad negativa en ambos periodos; quienes compraron hace un año registrarían pérdidas cercanas al 57.11% y el retroceso semanal refuerza la presión vendedora reciente.

¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Ripple, con un 27.55%, es mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 55.80%.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,2 euros.