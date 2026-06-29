La página oficial de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) ha publicado los números ganadores del último sorteo del Bonoloto, una de las loterías más famosas del país por los millonarios premios que entrega a los ganadores.

Bonoloto: resultados del domingo 28 de junio

Durante el domingo, 28 de junio de 2026,

Los números ganadores son 15, 25, 27, 32, 40 y 43; la cifra complementaria es el 42 y el número de reintegro es el 5.

En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo "0" ganador con un premio de "0" euros y la de cinco aciertos más el complementario obtuvo "2" ganadores con un galardón de "70981.86" euros.

El último resultado del Bonoloto en España (foto: Pexels).

Para el sorteo del domingo, 28 de junio de 2026, el Bonoloto recaudó un total de 4.510.589 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.240.412 euros en premios, según los datos compartidos por LAE.

Los ganadores del último sorteo de la Bonoloto

1.Seis aciertos: Hubo 0 ganadores; por ello, el premio fue de 0 euros.

2.Cinco aciertos más el complementario: Hubo 2 ganadores y, por ello, el premio fue de 70981.86 euros.

3.Cinco aciertos: 93 ganadores con un premio de 763,25 euros.

4.Cuatro aciertos: 4227 ganadores con un premio de 25,19 euros.

5.Tres aciertos: 76266 ganadores con una recompensa de 4 euros.

6.Reintegro: 452958 ganadores con un premio de 0.5 euros.

¿Cuándo se sortea la Bonoloto?

El sorteo del Bonoloto se lleva a cabo de lunes a domingo a las 21.30 horas desde en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), en Madrid. Sin embargo, tienen permitido alterar el lugar, día y hora de juego mediante una resolución. En dicho caso, el aviso se realizará oficialmente en todos sus canales de difusión.

¿Cómo se juega?

Las personas que deseen participar del juego deberán elegir entre los números 1 al 49 para acertar la Combinación Ganadora formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo. La cantidad de combinaciones dependerá del tipo de apuesta que realicen.

La apuesta sencilla es solo para la jugada del día, el boleto semanal puede ser para dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete sorteos y el múltiple para una o dos semanas.

Resultados del Bonoloto en España (foto: Pixabay).

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar mi premio si gané?

Los afortunados que resulten ganadores en el sorteo disponen de tres meses para reclamar su premio, contados a partir del día posterior a la celebración del sorteo. Por tanto, se aconseja revisar la fecha límite de vencimiento indicada en el dorso del boleto. En caso de que el último día del plazo coincida con un día festivo, se dispondrá de una jornada adicional para dirigirse a la oficina de ventas oficial y reclamar el premio.

Recomendaciones para los jugadores del Bonoloto

Apuesta solo lo que puedas permitirte perder, establece límites de tiempo y dinero y prioriza otras actividades para mantener el juego en su lugar.

Si el juego deja de ser divertido o sientes pérdida de control, busca apoyo: Jugadores Anónimos +34 670 691 513 o oficina@jugadoresanonimos.org.