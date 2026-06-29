Este 29 de junio de 2026, las acciones de Repsol (REP), pertenecientes al sector de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles, han comenzado su jornada en el IBEX 35 con un precio de apertura de 21.46 euros por unidad. A lo largo de la mañana, se ha registrado un volumen de negociación de 141,300 acciones, lo que representa una variación positiva del 1.04% en comparación con la jornada anterior.

En los últimos 10 días predominan las subidas (7) frente a las bajadas (3), sin días planos, lo que dibuja una tendencia alcista con correcciones puntuales y un saldo neto positivo.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Repsol durante la última semana

La volatilidad económica de Repsol en la última semana se sitúa en 28.89%, mientras que su volatilidad anual ha sido del 30.05%. Dado que 28.89% es menor que 30.05%, el comportamiento de Repsol en el último año se considera mucho más estable en comparación con la última semana. Esto sugiere que la empresa ha experimentado menos variaciones recientes en su precio en relación a su desempeño anual.

Cotización histórica de Repsol

Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 24,79 euros el y un mínimo de 15,68 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Repsol?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 1.76B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

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La historia de Repsol

Repsol es una compañía multienergía española del Ibex 35 con sede en el Campus Repsol de Madrid. Se dedica a la exploración y producción de hidrocarburos, al refino y química, a la comercialización de energía y movilidad y a la generación eléctrica baja en carbono y renovable.

Produce combustibles, GLP, lubricantes y productos petroquímicos, además de electricidad y gas para clientes residenciales y empresariales. Sus líneas de negocio son Upstream, Industrial (Refino y Química), Cliente (Movilidad y Comercialización) y Generación Baja en Carbono; opera en varios países, cuenta con una amplia red de estaciones de servicio y persigue emisiones netas cero en 2050.