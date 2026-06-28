En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Bitcoin Cash y el euro de este domingo, 28 de junio de 2026 en España es de 219,16 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de -1,97%.

El precio del Bitcoin Cash y el euro ha mostrado una tendencia positiva, ya que el dato de 1 indica un aumento en los días consecutivos. Esta tendencia sugiere un crecimiento en el valor de ambos activos, lo que podría atraer a más inversores.

En la última semana, Bitcoin Cash registró una caída del -1.42%, mientras que en el último año su cotización acumuló un descenso del -60.24%. Esta evolución refleja una tendencia bajista prolongada y una rentabilidad negativa, con pérdidas significativas para quienes mantuvieron posiciones durante el periodo anual, pese a una corrección más moderada en el corto plazo.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La volatilidad económica de Bitcoin Cash en la última semana es del 28.06 %, que es menor que la volatilidad anual del 55.21 %, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 216,3 euros.