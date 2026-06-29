La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

Este lunes, 29 de junio de 2026, en España, las acciones de Servicios Públicos Eléctricos Iberdrola (IBE)se negocian a 21,84 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 206.887. Esta cifra refleja una variación del 0,69% en comparación con el día pasado.

En los últimos 10 días, Iberdrola S.A. mostró un sesgo alcista: siete avances y tres retrocesos; tras correcciones breves, recuperó impulso y cerró con tres subidas consecutivas.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Iberdrola durante la última semana

La volatilidad económica de Iberdrola en la última semana se sitúa en un 11.22%, mientras que su volatilidad anual es del 14.52%. Dado que el 11.22% es menor que el 14.52%, podemos concluir que el comportamiento de Iberdrola ha sido mucho más estable en el último año en comparación con la última semana.

Cotización histórica de Iberdrola S.A.

Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 21,84 euros el y un mínimo de 18,24 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Iberdrola?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos relacionados con la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final, después de deducir todos los gastos y obtener un fondo de inversión, es de 5.61B.

La historia de Iberdrola

Iberdrola es una compañía energética española del Ibex 35 con sede en Bilbao. Se dedica a la generación, transporte, distribución y comercialización de electricidad, con foco en energías renovables (eólica —incluida offshore—, solar e hidráulica) y en redes inteligentes.

Produce y suministra electricidad y soluciones energéticas; su negocio se organiza en Redes, Renovables y Clientes, además de proyectos de almacenamiento e hidrógeno verde. Opera en varios países mediante filiales como ScottishPower (Reino Unido), Avangrid (EE. UU.) y Neoenergia (Brasil) y es una de las mayores utilities del mundo por capitalización y apuesta por la transición energética.