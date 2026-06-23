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Con el plazo de la presentación de la Renta llegando a su fin, las “cartas del miedo” de Hacienda vuelven a escena. La Agencia Tributaria intensifica los controles sobre las declaraciones y pone el foco en posibles errores o discrepancias detectadas en los datos de los contribuyentes.
Estas comunicaciones irán casa por casa y no implican una sanción inmediata, pero sí obligan a revisar la información presentada. En muchos casos, el contribuyente deberá justificar o corregir datos para evitar problemas mayores con Hacienda.
Durante 2025, la Agencia Tributaria (bajo el gobierno de Pedro Sánchez) ha enviado más de 80.000 cartas, lo que marca un récord desde que se aplica este sistema de control. Además, el organismo debe resolver devoluciones antes de fin de año para evitar recargos.
¿Quién recibirá las cartas del miedo de Hacienda en España?
Las “cartas del miedo” están dirigidas a contribuyentes que presentan indicios de discrepancias en sus declaraciones. La Hacienda presta particular atención a los autónomos, aunque cualquier individuo podría recibir una notificación.
El propósito de estas cartas es evidente: el contribuyente debe explicar, justificar o corregir la información presentada en su declaración de la Renta. No se trata de una sanción automática, dado que hay margen para aclarar la situación.
No obstante, si no se consigue justificar la discrepancia, Hacienda tiene la potestad de iniciar un proceso de regularización que podría conllevar sanciones económicas. Los errores más comunes incluyen deducciones inapropiadas, ingresos no declarados o ayudas mal reportadas.
Clasificación de las cartas de Hacienda y su significado
No todas las “cartas del miedo” poseen el mismo alcance. Algunas actúan como informativas, mientras que otras representan un requerimiento formal por parte de la Agencia Tributaria.
Las cartas informativas solamente comunican datos y no requieren una respuesta obligatoria, aunque se aconseja revisar su contenido. Funcionan como una advertencia preventiva.
Por otro lado, las cartas de requerimiento sí requieren una respuesta. Se envían cuando Hacienda detecta inconsistencias entre la declaración presentada y sus registros fiscales. Ignorarlas puede acarrear sanciones.
“Carta del miedo” de Hacienda: qué hacer y cómo responder
- Es fundamental revisar todos los datos de la declaración presentada.
- Se debe comparar la información con los datos fiscales disponibles.
- Es necesario responder dentro del plazo indicado en la notificación.
- Se requiere aportar documentación que justifique los ingresos o deducciones.
- Es vital rectificar la declaración en caso de detectar errores.
- Se debe evitar ignorar la carta, ya que esto podría derivar en una sanción automática.
Las sanciones y recargos de las “cartas del miedo”
- En caso de no presentar la declaración sin un requerimiento previo, se establecerá una multa de 100 euros.
- Se considerará un recargo del 1% durante el primer mes si se efectúa el pago fuera de plazo.
- Adicionalmente, se aplicará un incremento del 1% por cada mes adicional de retraso.
- Si el atraso persiste por más de 12 meses, se impondrá un recargo del 15% más los intereses acumulados.
- Existen multas que pueden variar entre el 50% y el 150% de la deuda en caso de un requerimiento.
- Se sancionará con una cantidad fija de 200 euros en situaciones donde no existan deudas, pero se ignore la obligación.
- También son posibles recargos del 0,4% si se presentan retrasos en las devoluciones.