Oficial y confirmado | En España examinarán casa por casa para comprobar el cumplimiento de obligaciones fiscales y habrá multas por no responder

Con el plazo de la presentación de la Renta llegando a su fin, las “cartas del miedo” de Hacienda vuelven a escena. La Agencia Tributaria intensifica los controles sobre las declaraciones y pone el foco en posibles errores o discrepancias detectadas en los datos de los contribuyentes.

Estas comunicaciones irán casa por casa y no implican una sanción inmediata, pero sí obligan a revisar la información presentada. En muchos casos, el contribuyente deberá justificar o corregir datos para evitar problemas mayores con Hacienda.

Durante 2025, la Agencia Tributaria (bajo el gobierno de Pedro Sánchez) ha enviado más de 80.000 cartas, lo que marca un récord desde que se aplica este sistema de control. Además, el organismo debe resolver devoluciones antes de fin de año para evitar recargos.

Las "cartas del miedo" de Hacienda tienen distintos objetivos según el envío. (Fuente: Shutterstock)

¿Quién recibirá las cartas del miedo de Hacienda en España?

Las “cartas del miedo” están dirigidas a contribuyentes que presentan indicios de discrepancias en sus declaraciones. La Hacienda presta particular atención a los autónomos, aunque cualquier individuo podría recibir una notificación.

El propósito de estas cartas es evidente: el contribuyente debe explicar, justificar o corregir la información presentada en su declaración de la Renta. No se trata de una sanción automática, dado que hay margen para aclarar la situación.

No obstante, si no se consigue justificar la discrepancia, Hacienda tiene la potestad de iniciar un proceso de regularización que podría conllevar sanciones económicas. Los errores más comunes incluyen deducciones inapropiadas, ingresos no declarados o ayudas mal reportadas.

Oficial y confirmado | En España examinarán casa por casa para comprobar el cumplimiento de obligaciones fiscales y habrá multas por no responder. Foto: Freepik

Clasificación de las cartas de Hacienda y su significado

No todas las “cartas del miedo” poseen el mismo alcance. Algunas actúan como informativas, mientras que otras representan un requerimiento formal por parte de la Agencia Tributaria.

Las cartas informativas solamente comunican datos y no requieren una respuesta obligatoria, aunque se aconseja revisar su contenido. Funcionan como una advertencia preventiva.

Por otro lado, las cartas de requerimiento sí requieren una respuesta. Se envían cuando Hacienda detecta inconsistencias entre la declaración presentada y sus registros fiscales. Ignorarlas puede acarrear sanciones.

“Carta del miedo” de Hacienda: qué hacer y cómo responder

Es fundamental revisar todos los datos de la declaración presentada.

Se debe comparar la información con los datos fiscales disponibles.

Es necesario responder dentro del plazo indicado en la notificación.

Se requiere aportar documentación que justifique los ingresos o deducciones.

Es vital rectificar la declaración en caso de detectar errores.

Se debe evitar ignorar la carta, ya que esto podría derivar en una sanción automática.

Las sanciones y recargos de las “cartas del miedo”