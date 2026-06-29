La cotización de las activos del banco CaixaBank (CABK) en la apertura de mercados en España este lunes, 29 de junio de 2026 es de 12,3 euros y fijan un total de 92.651 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo muestra una modificación de del -0,12%.

En los últimos 10 días, Caixabank SA alternó avances y retrocesos: comenzó con fuerza, repuntó a mitad del periodo y cerró con debilidad, dejando un balance global neutral pero con sesgo bajista al final.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del CaixaBank durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de CaixaBank se ha situado en un 12.26%, lo que es inferior a la volatilidad anual del 24.25%. Esto indica que, a corto plazo, su comportamiento es mucho más estable en comparación con las variaciones experimentadas durante el último año. La menor volatilidad semanal sugiere una reducción en la inestabilidad y las fluctuaciones del valor de sus acciones en este periodo reciente.

Cotización histórica de Caixabank SA

Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 12,72 euros el y un mínimo de 9,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de CaixaBank?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 5.79B, que se obtiene tras deducir todos sus gastos, resultando en un fondo de inversión significativo.

La historia de CaixaBank

CaixaBank es una entidad financiera española del Ibex 35 con sede social en Valencia (y centros corporativos en Barcelona y Madrid). Se dedica a la banca universal, ofreciendo servicios financieros a particulares, empresas e instituciones.

Produce y comercializa cuentas, tarjetas, hipotecas, préstamos, fondos de inversión, planes de pensiones y seguros. Sus líneas de negocio abarcan banca minorista, empresas y corporativa, gestión de activos y seguros; tras integrar Bankia es una de las mayores entidades en España, con amplia red y liderazgo en banca digital.