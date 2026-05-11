Los precios de la gasolina y el gasóleo no son los mismos en todas partes: varían según la ciudad y la estación de servicio. Por eso, saber cuánto cuesta realmente repostar puede ayudar a los conductores a reducir sobrecostes. Este lunes, 11 de mayo de 2026, abastecer el depósito de combustible en España cuesta, de media 1,53 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, normalmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,53 euros y el diésel ronda los 1,7 euros por litro. Esta diferencia del -0.08% en la gasolina y del 1.11% en el diésel refleja el impacto de la reciente fluctuación en el mercado del combustible. Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el lunes, 11 de mayo de 2026: Durante este lunes, 11 de mayo de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España: La gasolina 95 se caracteriza por su menor densidad y su mayor limpieza en contraste con el diésel y la gasolina de 98. Resulta ser el carburante perfecto para los automóviles con motores de cilindrada reducida debido a su índice de octanaje (el mínimo establecido en Europa). La gasolina de 98 es un tipo de carburante de mayor índice de octanaje en comparación con la gasolina de 95, especialmente recomendado para coches con más caballos de fuerza. Presenta una mayor compresión, favoreciendo la limpieza del motor, el sistema de escape y los componentes de inyección. En España, los combustibles convencionales para vehículos son la gasolina y el diésel. La gasolina se vende sobre todo como E5 y cada vez más E10 (mezclas con bioetanol), mientras que el diésel habitual es B7 (con biodiésel), con presencia incipiente de diésel renovable (HVO) en algunas estaciones. Entre las alternativas están el GLP (autogás) y el gas natural vehicular: GNC para ligeros y GNL en pesados, con disponibilidad variable. Además, existen vehículos eléctricos que usan electricidad en lugar de combustible líquido y una oferta aún muy limitada de hidrógeno para pilas de combustible.