En la apertura de mercados de este lunes, 11 de mayo de 2026, en España, las acciones de Utilities Eléctricas Iberdrola (IBE) en el IBEX 35 se negocian a 19,28 euros y registran un volumen de 250824 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del -0,87% en comparación con el día previo. La cotización de Iberdrola S.A. mostró un inicio alcista, una fase intermedia irregular y un cierre con tres caídas consecutivas; en conjunto, hubo equilibrio entre avances y retrocesos, pero con sesgo final bajista. En la última semana, Iberdrola ha presentado una volatilidad del 14.17%, que es menor que su volatilidad anual del 15.14%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año, sugiriendo que las variaciones en su valor han sido relativamente controladas en comparación con el promedio anual. Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 20,48 euros el y un mínimo de 18,25 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que indica la ganancia obtenida tras restar los costos directos relacionados con la producción o adquisición de bienes y servicios, antes de considerar los gastos operativos generales. Tras deducir todos los gastos, la ganancia final se sitúa en 5.61B, lo que refleja el fondo de inversión disponible para la empresa. Iberdrola es un grupo energético español del Ibex 35 con sede en Bilbao (Torre Iberdrola). Se dedica a la generación, redes y comercialización de energía, produciendo sobre todo electricidad renovable (eólica onshore/offshore, solar e hidráulica) y gestionando redes inteligentes. Su negocio se organiza en Redes, Renovables y Generación y Clientes, con presencia destacada en España, Reino Unido (ScottishPower), Estados Unidos (Avangrid) y Brasil (Neoenergia). Es líder mundial en eólica, impulsa la electrificación y la descarbonización y mantiene objetivos de neutralidad climática con fuerte inversión en redes y renovables.