La cotización de las activos de Utilities Eléctricas Endesa (ELE) en la apertura de mercados en España este lunes, 11 de mayo de 2026 es de 36,22 euros y fijan un total de 14.915 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo muestra una modificación de del 0,08%. En los últimos 10 días, la cotización se movió de forma errática con alternancias frecuentes, un breve impulso alcista a mitad de periodo, corrección posterior y cierre al alza; el balance es neutral, con sesgo final ligeramente positivo. En la última semana, la volatilidad económica de Endesa ha sido del 21.20%, lo que significa que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones, dado que esta cifra es mayor que la volatilidad anual de 20.03%. Esto indica que, a corto plazo, la acción de Endesa ha experimentado una mayor fluctuación en comparación con su desempeño más estable en el último año. Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 38,6 euros el y un mínimo de 29,96 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Al considerar todos sus gastos, la ganancia final se establece en 1.89B, que corresponde al fondo de inversión resultante. Endesa es una de las principales compañías energéticas de España y cotiza en el Ibex 35. Tiene su sede social en Madrid y pertenece mayoritariamente al grupo italiano Enel; fue fundada en 1944. Se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad, además de la venta de gas y servicios energéticos. Produce energía de fuentes renovables, hidráulica, nuclear y de ciclos combinados y ofrece soluciones de eficiencia y movilidad eléctrica (Endesa X).