Este lunes, 11 de mayo de 2026, en España, las acciones de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles Repsol (REP)se negocian a 22,17 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 184.298. Esta cifra refleja una variación del 0,54% en comparación con el día previo. En los últimos 10 días, Repsol mostró una tendencia mayoritariamente alcista: seis jornadas al alza, dos de retroceso y dos de recuperación, cerrando con impulso positivo. La volatilidad económica de Repsol en la última semana se ha situado en un 29.60 %, lo que es mayor que su volatilidad anual del 28.16 %. Esto indica que el comportamiento de la acción es inestable y presenta muchas variaciones en comparación con el último año. Esta diferencia sugiere un aumento en la incertidumbre o en la respuesta del mercado ante factores externos recientes. Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 24,79 euros el y un mínimo de 15,68 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 1.76B, que se obtiene tras deducir todos sus gastos y representa el fondo de inversión disponible. Repsol es una compañía multienergía española con sede en Madrid y cotiza en el Ibex 35. Se dedica a la exploración y producción de hidrocarburos, al refino y la química, a la comercialización de combustibles y lubricantes y a la generación eléctrica, incluida la renovable. Produce petróleo y gas, combustibles (gasolinas, diésel, queroseno), GLP, asfaltos, petroquímicos, lubricantes y electricidad de origen fósil y renovable. Sus líneas de negocio son Upstream, Industrial, Cliente y Generación Baja en Carbono; opera en más de 30 países, cuenta con una amplia red de estaciones de servicio y persigue la neutralidad climática en 2050.