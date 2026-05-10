Los precios de la gasolina y el gasóleo no son los mismos en todas partes: varían según la ciudad y la estación de servicio. Por eso, saber cuánto cuesta realmente repostar puede ayudar a los conductores a reducir gastos. Este domingo, 10 de mayo de 2026, abastecer el depósito de combustible en España cuesta, de media 1,53 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, comúnmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,53 euros y el diésel ronda los 1,68 euros por litro. Esta diferencia del -0.09% en la gasolina y del -0.18% en el diésel refleja el impacto de la reciente fluctuación en el mercado del combustible. En las principales ciudades del país, el precio del diésel este domingo, 10 de mayo de 2026 es el siguiente: Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las estaciones de gasolina de las principales ciudades de España durante este domingo: En España, la gasolina 95 es un combustible sin plomo con un índice de 95 octanos (RON), adecuado para la mayoría de automóviles; ofrece un rendimiento estable y eficiente, reduce la probabilidad de detonación y, por lo general, es más asequible y fácil de conseguir que las gasolinas de mayor octanaje. La gasolina de 98 es un tipo de carburante de mayor índice de octanaje en comparación con la gasolina de 95, especialmente recomendado para coches con más caballos de fuerza. Presenta una mayor compresión, favoreciendo la limpieza del motor, el sistema de escape y los componentes de inyección. Estas son las cinco formas para ahorrar combustible en el vehículo, según la Dirección General de Tránsito (DGT):