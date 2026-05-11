En la apertura de mercados de este lunes, 11 de mayo de 2026, en España, las acciones de la compañía de seguros Mapfre (MAP) en el IBEX 35 se negocian a 4,17 euros y registran un volumen de 78300 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del 0,19% en comparación con el día previo. En los últimos 10 días, Mapfre sumó seis subidas y cuatro caídas, con inicio fuerte, correcciones intermedias y repunte final; balance neto ligeramente alcista. La volatilidad económica de Mapfre en la última semana ha sido del 18.43%, lo cual es menor que la volatilidad anual del 22.59%. Esto indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la fluctuación reciente es inferior a la media de las variaciones anuales. Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,29 euros el y un mínimo de 3,63 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa asciende a 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final de la empresa es de 967.50M, resultando en un fondo de inversión significativo. MAPFRE es una aseguradora y reaseguradora española con sede en Majadahonda (Madrid) y cotiza en el Ibex 35. Se dedica a diseñar y comercializar productos de seguros (vida y no vida) y servicios financieros, con presencia relevante en España y Latinoamérica. Produce y distribuye pólizas de automóvil, hogar, salud, vida y empresas, además de reaseguro, asistencia y gestión de activos. Fundada en 1933, es una de las mayores del sector en España y cuenta con la Fundación MAPFRE, destacando por su enfoque en digitalización y sostenibilidad.