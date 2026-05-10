La cotización del Ethereum este domingo, 10 de mayo de 2026 a las 12 horas en España es de 2.760,34 euros. Esta cifra refleja una variación del 1,99% en comparación con el día pasado. La tendencia del precio del Ethereum y el euro ha sido positiva en los últimos días, dado que el dato de 1 es positivo. Esto sugiere un aumento en su valor, impulsado por una mayor demanda en el mercado. La cotización de Ethereum ha mostrado estabilidad reciente con un cambio semanal de -0.01%, pero en el último año acumula una variación de -46.23%, lo que evidencia una evolución bajista y una rentabilidad negativa en el periodo anual; en conjunto, la lateralidad de corto plazo no compensa las pérdidas prolongadas, indicando un desempeño desfavorable para quien mantuvo la inversión durante el último año. La volatilidad económica de la última semana de Ethereum es del 20.02%, lo que es mucho menor que la volatilidad anual del 58.25%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.150 euros.