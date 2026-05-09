Los precios de la gasolina y el gasóleo no son los mismos en todas partes: varían según la ciudad y la estación de servicio. Por eso, saber cuánto cuesta realmente repostar puede ayudar a los conductores a evitar sobrecostes. Este sábado, 9 de mayo de 2026, reponer el depósito de combustible en España cuesta, de media 1,54 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, habitualmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,54 euros y el diésel ronda los 1,69 euros por litro. Esta diferencia del -0.99% en la gasolina y del -1.62% en el diésel refleja el impacto de la reciente fluctuación en el mercado del combustible. Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el sábado, 9 de mayo de 2026: Durante este sábado, 9 de mayo de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España: En España, la gasolina 95 es un combustible sin plomo con un índice de 95 octanos (RON), adecuado para la mayoría de automóviles; ofrece un rendimiento estable y eficiente, reduce la probabilidad de detonación y, por lo general, es más asequible y fácil de conseguir que las gasolinas de mayor octanaje. La gasolina 98 en España es gasolina de 98 octanos (RON); su mayor resistencia a la autodetonación reduce el picado y permite que motores de alta compresión o turbo rindan mejor y con más suavidad; en motores pensados para 95, rara vez ofrece ventajas. Conduce suave: acelera y frena gradualmente, mantén velocidad constante y usa marchas largas. Mantén el coche a punto: presión de neumáticos correcta, filtros limpios y aceite adecuado. Reduce peso y resistencia: vacía el maletero, quita portaequipajes y apaga el motor en paradas largas.