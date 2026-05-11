La página oficial de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) ha publicado los números ganadores del último sorteo del Bonoloto, una de las loterías más famosas del país por los millonarios premios que entrega a los ganadores. Durante el domingo, 10 de mayo de 2026, los números ganadores son 03 19 28 29 30 48, la cifra complementaria el 47 y el número de reintegro el 1. En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo "0" ganador con un premio de "0" euros y la de cinco aciertos más el complementario obtuvo "0" ganadores con un galardón de "0" euros. Para el sorteo del domingo, 10 de mayo de 2026, el Bonoloto recaudó un total de 4.303.777 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.183.538,6 euros en premios, según los datos compartidos por LAE. El sorteo del Bonoloto se efectúa de lunes a domingo a las 21.30 horas desde en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), en Madrid. Sin embargo, tienen permitido alterar el lugar, día y hora de juego mediante una resolución. En dicho caso, el comunicado se realizará oficialmente en todos sus canales de difusión. Las personas que deseen participar del juego deberán elegir entre los números 1 al 49 para acertar la Combinación Ganadora formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo. La cantidad de combinaciones dependerá del tipo de apuesta que realicen. La apuesta sencilla es solo para la jugada del día, el boleto semanal puede ser para dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete sorteos y el múltiple para una o dos semanas. Los afortunados que resulten ganadores en el sorteo disponen de tres meses para reclamar su premio, contados a partir del día posterior a la celebración del sorteo. Por tanto, se aconseja revisar la fecha límite de vencimiento indicada en el dorso del boleto. En caso de que el último día del plazo coincida con un día festivo, se dispondrá de una jornada adicional para dirigirse a la oficina de ventas oficial y reclamar el premio. Antes de jugar, fija un presupuesto y un límite de tiempo y respétalos. Juega solo por diversión, no persigas pérdidas y haz pausas frecuentes. Si el juego comienza a afectar tu vida, busca apoyo lo antes posible.