En España, el precio medio de la luz para el miércoles, 16 de septiembre de 2026 será de 105.47 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -3.697 % respecto al valor de ayer que fue de 167.33 euros, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el miércoles 16 de septiembre?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se registrarán de 8:00 a 9:00 de la mañana, donde el precio ascenderá hasta los 196,12 euros / MWh. En concreto, te mostramos las cinco franjas más caras de mañana:

Franja horaria Precio por MWh De 8:00 a 9:00 196.12 euros De 21:00 a 22:00 196.12 euros De 7:00 a 8:00 190.0 euros De 0:00 a 1:00 182.54 euros De 20:00 a 21:00 180.0 euros

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el miércoles 16 de septiembre?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 14:00 a 15:00 de la tarde, con un precio de 0 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 14:00 a 15:00 0.0 euros De 15:00 a 16:00 0.0 euros De 12:00 a 13:00 0.01 euros De 13:00 a 14:00 0.01 euros De 16:00 a 17:00 0.01 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 182.54 De 1:00 a 2:00 173.4 De 2:00 a 3:00 167.75 De 3:00 a 4:00 166.65 De 4:00 a 5:00 168.05 De 5:00 a 6:00 167.14 De 6:00 a 7:00 172.4 De 7:00 a 8:00 190.0 De 8:00 a 9:00 196.12 De 9:00 a 10:00 129.34 De 10:00 a 11:00 21.67 De 11:00 a 12:00 1.08 De 12:00 a 13:00 0.01 De 13:00 a 14:00 0.01 De 14:00 a 15:00 0.0 De 15:00 a 16:00 0.0 De 16:00 a 17:00 0.01 De 17:00 a 18:00 1.08 De 18:00 a 19:00 1.08 De 19:00 a 20:00 90.0 De 20:00 a 21:00 180.0 De 21:00 a 22:00 196.12 De 22:00 a 23:00 174.73 De 23:00 a 24:00 152.0

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

¿Cómo puedo bajar el consumo de luz en mi casa?

Controla la temperatura de tu casa: en invierno, evita tener la calefacción a una temperatura muy alta y, en verano, utiliza ventiladores en lugar del aire acondicionado cuando sea posible.

Maximiza el uso de electrodomésticos: lava la ropa con agua fría o templada, llena el lavavajillas y la lavadora antes de ponerlos en funcionamiento.

Inspecciona la potencia contratada para que sea la adecuada para tu consumo.

Utiliza la luz natural: abre las cortinas y ventanas durante el día para utilizar la luz del sol y minimizar la necesidad de encender las luces.

Aplica bombillas LED , ya que consumen mucha menos energía que las tradicionales y duran mucho más.

Desenchufa aparatos: muchos aparatos electrónicos gastan energía incluso encontrándose apagados. Por eso, desenchufa cargadores, televisores y otros dispositivos cuando no los emplees.

Contenido generado por inteligencia artificial.