Pisos y casas por menos de 55.000 euros: dónde están las viviendas más baratas de España.

Los 20 municipios más baratos para comprar una vivienda en España, con precios inferiores a los 55.000 euros por un piso o una casa de 100 metros cuadrados, se encuentran en Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura, Galicia y Murcia, según un estudio realizado por el portal inmobiliario Idealista.

Los tres municipios más baratos de España para comprar una vivienda usada están en la provincia de Ciudad Real: Almadén, donde los vendedores piden una media de 335 euros el metro cuadrados; Almodóvar del Campo, con 427 euros, y Socuéllamos, con 460 euros.

Idealista ha dado cuenta también de los municipios más baratos en el resto de comunidades, según los precios que pedían los vendedores en su portal en noviembre.

En el cuarto puesto aparece el gallego Leiro (Ourense), donde la media es de 478 euros el metro cuadrado, prácticamente lo mismo que en Villacañas (Toledo), con 479 euros.

Les siguen, también por debajo de los 50.000 euros de media por una vivienda de 100 metros, Argamasilla de Alba (Ciudad Real), con 484 euros el metro cuadrado; Miajadas (Cáceres), con 487 euros; Villanueva del Arzobispo (Jaén) y Arroyo de la Luz (Cáceres), con 490 euros; y El Carpio (Córdoba), con 491 euros el metro.

Por encima ya de los 50.000 euros por un piso o una casa de 100 metros cuadrados aparecen Vélez Blanco (Almería), con 506 euros; Arbo (Pontevedra), con 510 euros; Corral de Almaguer (Toledo), con 513 euros; Moriles (Córdoba), con 516 euros; La Solana (Ciudad Real) y Abarán (Murcia), ambos con 523 euros; Íllora (Granada), con 528 euros; Llerena (Badajoz), con 540; Herencia (Ciudad Real), con 542 euros; y Beas de Segura (Jaén), con 549 euros el metro cuadrado.

En la Comunidad Valenciana es Ayora (Valencia), con 570 euros el metro cuadrado; en Castilla y León, Villablino (León), con 580 euros; en Cantabria, Campoo de Enmedio, con 655 euros; en Asturias, Tineo, con 668 euros; en Aragón, Caspe, con 720 euros; en Cataluña, Móra d’Ebre (Tarragona), con 747 euros; y en La Rioja, Alfaro, con 755 euros.

Por encima o muy cerca de los 100.000 euros de media por una vivienda de segunda mano de 100 metros cuadrados están los municipios más asequibles del resto de comunidades: en Madrid, Cadalso de los Vidrios, con 999 euros el metro cuadrado; en Navarra, Corella, con 1002 euros; en Canarias, Gáldar (Las Palmas), con 1302 euros; en Euskadi, Llodio (Álava/Araba), con 2114 euros; y en Baleares, Lloseta, con 2333 euros.

Fuente: EFE