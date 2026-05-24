Una multitudinaria manifestación, a la que han asistido más de 100.000 personas según la organización (23.000 para la delegación del Gobierno), ha clamado este domingo por el centro de Madrid por una vivienda digna, ha llamado a la desobediencia inquilina y a iniciar un proceso para una huelga general, informó EFE.

La marcha, convocada por el Sindicato de Inquilinas de Madrid, supone “un punto de inflexión” y el comienzo de un nuevo ciclo de movilizaciones por el derecho a una vivienda digna que contará con manifestaciones en más de 30 ciudades durante las próximas semanas y culminará a finales de junio.

Una marcha masiva contra el precio de la vivienda

Encabezada con una pancarta bajo el lema ‘La vivienda nos cuesta la vida’, la manifestación ha partido a las 12:30 desde el paseo del Prado para concluir alrededor de las dos de la tarde en la calle Sevilla entre gritos de los asistentes durante todo el recorrido para protestar por la escalada de los precios de la vivienda y la precariedad habitacional.

Antes de arrancar, en declaraciones a los medios, la portavoz del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río, ha llamado a la “desobediencia” como única vía y “herramienta legítima” para luchar contra “la dictadura del rentismo”, advirtiendo de que no van a someterse “a ningún chantaje de ningún casero” y no aceptarán ni sus precios ni sus contratos.

“Se desobedecen las leyes injustas para conquistar derechos colectivos”, ha subrayado Del Río, que ha apelado a los sindicatos para “desobedecer juntos” y poner en marcha una huelga general que paralice las ciudades y ponga fin “al negocio de la vivienda”.

“ La desobediencia es el único camino. El rentismo está acaparando, está encareciendo la vivienda . El rentismo está bloqueando nuestras trayectorias vitales, está destrozando nuestras ciudades y está condenando al país a la precariedad. Nos está costando la vida ”, ha lamentado.

Miles de personas se manifiestan este domingo en Madrid para protestar por el encarecimiento de los alquileres y la dificultad de acceso a una vivienda en propiedad, en una marcha que da inicio a una "oleada de movilizaciones" en veinticuatro ciudades españolas en el mes de junio. Fuente: EFE J.J. Guillen

CCOO y UGT critican a las comunidades autónomas

Entre los asistentes a la marcha han estado los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, junto a sus secretarias generales de Madrid, Paloma López y Susana Huertas, así como la portavoz del PSOE-M en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y la eurodiputada de este mismo partido Irene Montero.

Tanto Sordo como Álvarez han pedido a las comunidades autónomas que colaboren para ayudar a solucionar el problema de la vivienda y han exigido a las administraciones públicas un “compromiso para reducir los precios de acceso a la vivienda”.

El responsable de CCOO ha criticado el papel pasivo de las comunidades autónomas, competentes en materia de vivienda, que en su opinión “se están poniendo de perfil”, y ha reclamado que se construya vivienda asequible en los próximos diez años, ya que se necesitan dos millones de casas en ese tiempo.

Álvarez ha denunciado la “insumisión” de las comunidades ante la gravedad del “problema social endémico” de la vivienda, ha considerado que se están demostrando “incompetentes en la materia”, pese a tener las atribuciones transferidas, y ha criticado “la falta absoluta de colaboración” entre administraciones.

También en declaraciones a los periodistas Reyes Maroto ha dicho que el “grito” de esta manifestación tiene que ser oído por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento porque están “robando Madrid” y se están “echando” a la gente de sus barrios.

La socialista ha señalado que defienden el derecho a “vivir y no a sobrevivir” en la ciudad donde se confrontan dos modelos: el del PP que hace de la vivienda un “negocio” y el del PSOE que quiere “blindar la vivienda pública y ponerle coto a las viviendas de uso turístico”.

Miles de personas se manifiestan este domingo en Madrid para protestar por el encarecimiento de los alquileres y la dificultad de acceso a una vivienda en propiedad, en una marcha que da inicio a una "oleada de movilizaciones" en veinticuatro ciudades españolas en el mes de junio. Fuente: EFE J.J. Guillen

Consignas, pancartas y el caso de Mari Carmen

Durante toda la marcha se han escuchado consignas en defensa de una vivienda digna y asequible para todos. En muchos tramos del recorrido los asistentes han hecho sonar sus llaves a modo de protesta al tiempo que gritaban: “No nos vamos, nos quedamos”.

Uno de los momentos emotivos de la manifestación ha sido cuando Mari Carmen, una mujer de 87 años en silla de ruedas, ha tomado el micrófono para contar que el próximo día 3 de junio la desahucia de su casa un fondo buitre.

Según ha contado Mari Carmen a EFE, lleva viviendo 70 años en el piso del que la van a expulsar en el distrito de Retiro y en el que reside de alquiler desde hace siete décadas, y de momento lo único que ha recibido es la notificación del desahucio el próximo 3 de junio.

“Mari Carmen no estás sola, estamos contigo” han coreado durante un largo rato los manifestantes, un grito de ánimo que han repetido en varios momentos de la protesta. Entre las pancartas que portaban los participantes podían leerse algunos mensajes como “Las casas para quien las habita”, “Gente jodida”, “Más cigüeñas y menos buitres” o “La solución: expropiación”.

“Techo y trabajo sin ser esclavo”, “Si pago el alquiler no tengo para comer” o “Casas para vivir no para especular” son otros de los mensajes de los carteles.

Poco antes de las dos de la tarde, la marcha ha llegado a la calle Sevilla, donde representantes del Sindicato de Inquilinas y de los distintos colectivos sociales que han apoyado la marcha han hecho un llamamiento para avanzar hacia “una huelga general por la vivienda que paralice el país y termine definitivamente con el rentismo”.