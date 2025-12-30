Adiós al viejo boeing 707: Airbus e Indra avanzan en el desarrollo de tres nuevos aviones de inteligencia militar.

La división de defensa y espacio de Airbus y el grupo Indra han conseguido un contrato con el Ministerio de Defensa español para llevar a cabo el estudio conceptual y de definición de tres futuros aviones SIGINT (Inteligencia de Señales) del Ejército del Aire y del Espacio, informó este martes Airbus.

Este nuevo modelo de aparato, que servirá para captar radares enemigos, señales de satélite y transmisiones de datos, entre otras funciones, sustituirá al Boeing 707 de las Fuerzas Armadas españolas que cumplía funciones de inteligencia, pero que fue dado de baja hace años.

Durante 18 meses, el estudio conceptual “analizará y definirá la plataforma y los equipos de inteligencia de señales más adecuados para proporcionar una solución nacional basada en tres aviones para detectar, seguir, clasificar e identificar objetivos de interés por parte de las Fuerzas Armadas españolas”, indicó Airbus, en un comunicado.

El fabricante aeronáutico añadió que “realizará una propuesta de avión adaptada a las necesidades del cliente español y, junto a Indra, estudiará la integración de sistemas de Inteligencia Electrónica e Inteligencia de Comunicaciones como paso previo a la definición del programa de desarrollo e implementación”.

A partir de ahí, hará “las modificaciones necesarias en los aviones seleccionados para implementar e industrializar el sistema de inteligencia de señales propuesto por Indra”.

Fuente: EFE