Para el presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, el banco “está mejor preparado que nunca” para el futuro, pese al entorno incierto y cambiante, marcado por tensiones comerciales y geopolíticas. Incluso espera en 2026 incrementar la rentabilidad hasta niveles en torno al 20%. Torres Vila se apoya, entre otros factores, a la evolución del crédito y financiación de empresas, además de la fuerte apuesta del banco por la IA a la hora de argumentar el buen ejercicio que le espera a la entidad vasca. De hecho, el crédito siguió creciendo con fuerza durante el ejercicio a un ritmo del 16%, impulsando miles de proyectos personales y empresariales. En este punto, BBVA estableció como uno de los pilares de crecimiento la prioridad a impulsar el segmento de empresas. Los números dicen que para evaluar el fuerte dinamismo de la actividad crediticia, tomando 2021 como referencia, a cierre de 2025 la actividad crediticia del grupo aumentó un 43%, frente al avance del 5% registrado de media por sus principales competidores europeos en ese mismo periodo. En concreto, BBVA concedió 97.442 millones de euros en nueva financiación a empresas en España durante 2025, lo que supone un incremento del 12% respecto al año anterior. Así, la entidad consolida su posición en este segmento no solo por el crecimiento del crédito, sino también por la captación de nuevos clientes. En un documento dirigido a accionistas y analistas, el banco explica que esta evolución refleja el impulso de BBVA al tejido empresarial del país a través de una propuesta que combina financiación, innovación tecnológica, acompañamiento especializado en todas las etapas de crecimiento de las empresas y una amplia oferta de soluciones, que van desde servicios de cobros y pagos para comercios, “hasta herramientas que facilitan la labor de las grandes empresas, las pymes y los autónomos en el día a día”. Además de con el crédito y las nuevas herramientas, BBVA refuerza su propuesta de acompañamiento a las empresas con iniciativas orientadas a la facilitación de la constitución de empresas en España en colaboración con Ayuda T Pymes, modelo que permite constituir una sociedad facilitando los trámites administrativos. “El servicio permite gestionar todo el proceso desde un único punto y firmar la escritura notarial de forma digital. Desde su lanzamiento, más de 1000 empresas se constituyeron con el acompañamiento de BBVA, lo que refleja la buena acogida de este modelo entre los emprendedores”, explica. BBVA está desplegando una ambiciosa estrategia para incorporar esta tecnología en todas las áreas del banco, desde el asesoramiento a usurarios hasta la gestión de riesgos o el desarrollo de software. “Y lo hacemos con un objetivo muy claro: dar un mejor servicio a nuestros clientes. Una banca que acompaña, más anticipativa, más personalizada y más cercana”, declaró el presidente en la junta general de accionistas celebrada en Bilbao el pasado viernes. Para punto seguido añadir que “fuimos pioneros, con enorme éxito, en la transformación digital y de nuevo vamos a liderar la banca en la era de la inteligencia artificial”. Por otra parte, BBVA fue la primera entidad en España que puso a disposición de las pymes dos licencias de ChatGPT Business gratuitas durante un año a usuarios y nuevos clientes, con el fin de impulsar la adopción de la IA entre el tejido empresarial. “Además”, sigue, “facilitar contenidos formativos para aprender a aplicar esta tecnología de forma práctica en sus negocios”. Así las cosas, la iniciativa se desarrolla en el marco de la alianza estratégica entre BBVA y OpenAI y busca facilitar que las pymes puedan experimentar con esta tecnología e integrarla en su trabajo diario para automatizar tareas, mejorar su eficiencia y dedicar más tiempo a actividades de mayor valor añadido. BBVA obtuvo en 2025 un beneficio atribuido récord de 10.511 millones de euros, con una rentabilidad (medida a través del ROTE) del 19,3%. Este desempeño se traduce en una clara creación de valor para los accionistas de BBVA, con una creciente remuneración y una excelente evolución bursátil en 2025. “Proponemos distribuir más de 5200 millones de euros, el 50% del beneficio del ejercicio. En concreto, proponemos el pago de un dividendo en efectivo de 60 céntimos de euro en el mes de abril que, sumado a los 32 céntimos abonados el pasado mes de noviembre, eleva el dividendo total a 92 céntimos por acción. El mayor de nuestra historia”, recordó Torres Vila. En rigor, este dividendo supone un incremento del 31% respecto al año anterior. “El dividendo anual se ha triplicado desde 2021, gracias al incremento significativo en todos y en cada uno de los años. Y a esto hay que sumar el buen comportamiento de la acción, cuyo precio más que se duplicó durante el año pasado”, añadió. Asimismo, BBVA sigue avanzando con el programa extraordinario de recompra de acciones anunciado en diciembre por un importe cercano a los 4000 millones de euros, del que ya completó un primer tramo de 1500 millones. Por otra parte, la entidad vasca anunció el viernes pasado el segundo tramo de dicho programa de recompra, por un importe de hasta 1000 millones de euros, cuya ejecución comenzará el próximo 23 de marzo. Así, sumando dividendos y revalorización de la acción, desde enero de 2019, el valor total para el accionista de BBVA se multiplicó por casi seis veces, “muy por encima de la evolución de la banca europea y española”, cuyos accionistas vieron multiplicada su inversión alrededor de tres veces y media. El banco asegura que pese a la incertidumbre, la economía muestra una notable resiliencia, mayor de la prevista. Tanto es así, que las estimaciones de BBVA Research apuntan a un crecimiento sostenido en los países en los que BBVA tiene presencia (2,4% en España, 1,8% en México, 4% en Turquía y 3% en los países de América del Sur) “aunque la escalada del conflicto en Irán podría impactar negativamente en estas cifras si se prolonga el cierre del estrecho de Ormuz”, advierte el banco en la comunicación distribuida entre accionistas e inversores.