La Primitiva, una de las loterías más reconocidas en España, entrega premios millonarios a los jugadores afortunados que logran acertar a los números ganadores. Por ese motivo, miles de personas elijen probar su suerte con este juego de azar. Durante el sábado, 9 de mayo de 2026, Los números ganadores del sorteo fueron "10 26 27 28 30 34"; el número complementario es el "16", el de reintegro el "9" y el Joker es "5749401". La categoría especial tuvo 0 ganador con un premio de 0 euros y la categoría con seis aciertos 0 ganadores con un galardón de 0 euros. En el último sorteo, la recaudación total trepó hasta los 10977127 euros, de los cuales se entregaron 6037420.0 euros. El sorteo de la lotería La Primitiva tiene lugar en España tres veces por semana, los lunes, jueves y sábados y se efectúa a las 21:40 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, ubicado en Madrid. El costo mínimo de cada apuesta de La Primitiva es 1 euro, pero si se adquiere un boleto con las jugadas máximas permitidas (ocho) el valor pasa a ser de 8 euros. Además, el mismo se subirá en los casos de se multipliquen las posibilidades. Por otro lado, el competidor también tiene la opción de jugar con el mismo boleto a un sorteo opcional denominado "Joker", que tiene un precio de 1 euro. Aquellos que hayan obtenido un premio menor a 2000 euros podrán acercarse a cobrar al día siguiente del sorteo a los puntos de venta de la red comercial de Loterías y Apuestas del Estado con el boleto ganador. Sin embargo, los apostadores con premios iguales o superiores a los 2000 euros deberán retirarlo en alguna de las siguientes entidades financieras asociadas: Apuesta solo con dinero destinado al ocio y fija límites de tiempo y gasto. Haz pausas y no persigas pérdidas. Comparte tus hábitos con alguien de confianza y utiliza herramientas de bloqueo o autoexclusión si lo necesitas.