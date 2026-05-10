La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado este domingo, 10 de mayo de 2026 cómo estará el clima en cada comunidad autónoma y cuáles son las temperaturas máximas y mínimas que se registrarán en cada provincia española. El clima en España se caracterizará por una situación de inestabilidad debido a una borrasca en el oeste de Portugal. Habrá cielos nubosos y precipitaciones, principalmente en forma de chubascos y pueden ser localmente fuertes en el extremo oriental del Cantábrico y en el oeste de Galicia. Las temperaturas máximas ascenderán en Baleares y el tercio oriental, mientras que descenderán en el cuadrante noroeste y Canarias occidentales. Predominará un viento moderado de componente sur, con intervalos fuertes en Galicia y el sureste y un clima variable en Canarias. Cielos nubosos en Madrid, con lluvias débiles y chubascos en la Sierra durante las horas centrales, temperaturas de 9 a 18 grados y viento flojo del suroeste. En Andalucía habrá cielos nubosos con precipitaciones débiles a moderadas, sin llegar al extremo oriental. Las temperaturas mínimas serán de 7 grados y las máximas alcanzarán los 27 grados, con vientos flojos a moderados del suroeste, intensificándose en la tarde en el litoral almeriense. El clima en Cataluña se presenta con intervalos nubosos y posibles brumas matutinas, especialmente en la depresión central. Por la tarde, se esperan precipitaciones en la mitad oeste, con posibilidad de tormentas en el Pirineo. Las temperaturas oscilarán entre 7 grados de mínima y 25 grados de máxima, con un ligero descenso en el valle de Arán y el Pirineo de Lleida y un ascenso en Girona y el sur de Tarragona. El viento será flojo y variable, con rachas moderadas en el litoral. En Aragón se prevén intervalos nubosos y chubascos ocasionales por la tarde en los Pirineos, con probables brumas y bancos de niebla por la mañana en la depresión del Ebro. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente en la mitad norte, mientras que las máximas alcanzarán hasta 25 grados en la región, aunque habrá un ligero descenso en algunas áreas. El viento será flojo a moderado del suroeste, con rachas muy fuertes en el valle del Ebro. El clima en Asturias estará nuboso con claros intermitentes por la mañana, con lluvias y posibles tormentas desde la mañana. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 8 y 19 grados, con un ligero ascenso en las mínimas y un descenso en las máximas, mientras el viento será flojo del sur. Cielo poco nuboso con nubes altas. Temperaturas: mínima 11°C y máxima 24°C; noches sin cambios y días en ascenso. Viento del O-SO flojo a moderado, con intervalos fuertes de madrugada. En Lanzarote y Fuerteventura, se espera un día poco nuboso con algunos intervalos de nubes altas y bajas, así como nubosidad de evolución en el este por la tarde. En el resto de las islas, predominan los cielos nubosos con probabilidad de precipitaciones débiles, especialmente en las zonas de interior y vertientes norte y este. Las temperaturas oscilarán entre 12 y 23 grados, con ligeros descensos en las máximas en vertientes este. El viento será flojo de componente norte, con rachas fuertes en las altas cumbres de Tenerife. El clima en la Comunidad Valenciana se prevé con cielo poco nuboso y temperaturas que oscilarán entre 9 y 26 grados, con posibilidad de débiles precipitaciones por la tarde. En Castilla y León, el clima estará nuboso con lluvias y chubascos generalizados, algunos acompañados de tormenta. Durante la tarde, se abrirán claros en la meseta. Las temperaturas mínimas se mantendrán en 5 grados, mientras que las máximas descenderán hasta los 19 grados, excepto en el extremo occidental donde variarán poco. El viento soplará del sur y suroeste, siendo flojo o moderado y más intenso en el cuadrante suroccidental, con posibilidad de intervalos fuertes. El clima se presentará con cielo nuboso y abundante nubosidad en las horas centrales, tendiendo a poco nuboso al final del día. Se anticipan nieblas dispersas en los sistemas montañosos y lluvias con posibles chubascos, especialmente en las horas centrales, aunque menos probable en el sureste. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 5 grados y una máxima de 24, con un ligero descenso generalizado. El viento será flojo del sur y oeste, con ráfagas fuertes que amainarán al final del día. En Madrid habrá intervalos nubosos con precipitaciones débiles ocasionales y vientos flojos del suroeste que serán moderados por la tarde, con temperaturas entre 16 y 22 °C. En Melilla, cielos con intervalos de nubes altas, temperaturas entre 16 y 22 °C y vientos flojos variables. Poco nuboso al inicio, con chubascos y tormentas a medida que avanza el día, temperaturas entre 8 y 22 grados y viento flojo del sur. Por otro lado, el clima en Navarra estará poco nuboso, con brumas y nieblas en el suroeste y chubascos generalizados, con temperaturas entre 6 y 18 grados. En La Rioja, nuboso con lluvias y chubascos ocasionales con tormenta; temperaturas sin cambios o en descenso y viento variable, del sureste en la sierra, más intenso en las horas centrales con alguna racha fuerte.