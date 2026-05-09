Inditex, el grupo textil propietario de Zara, fue víctima de un ataque informático que comprometió la información de cerca de 200.000 clientes. Aunque la infraestructura principal de la empresa no fue atacada de forma directa, los hackers lograron infiltrarse y dar con datos confidenciales. De acuerdo con la plataforma especializada Have I Been Pwned, los ciberatacantes accedieron a un archivo de aproximadamente 140 GB que contenía información sobre el historial de relación comercial de los clientes con la marca. Este incidente, confirmado recientemente, genera preocupación entre quienes han comprado en la empresa durante los últimos años. Los datos de aproximadamente 197.000 clientes de Zara fueron sustraídos, entre los que se destacan: Estos últimos elementos son especialmente preocupantes. Al filtrarse códigos de producto e identificadores de pedidos, los atacantes pueden trazar hábitos de consumo detallados, lo que facilita ataques más personalizados y creíbles. Inditex ha emitido un comunicado oficial para tranquilizar a sus clientes. La compañía asegura que no se accedió a nombres completos, números de teléfono, direcciones físicas, credenciales de inicio de sesión ni, lo más importante, a información de métodos de pago o tarjetas de crédito. A pesar de ello, la filtración sigue representando un riesgo significativo. El grupo de ciberdelincuentes ShinyHunters se ha atribuido la responsabilidad del ataque. Este colectivo no es desconocido en el mundo de la ciberseguridad: ha estado vinculado a brechas importantes contra empresas como Google, Cisco, Santander y Ticketmaster. En este caso, aparentemente utilizaron tokens de autenticación robados para acceder a instancias de BigQuery, la herramienta de análisis de datos en la nube del proveedor. Si eres cliente habitual o has comprado recientemente en Zara, sigue estos pasos: