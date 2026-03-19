La fuerte presión que anoche realizó la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a través de la información relevante enviada a la Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV) firmada por la propia por la propia presidenta del holding público, Belén Gualda, logró abortar la operación de fusión de EM&E por parte de Indra. En efecto, el consejo de administración de Indra Group disribuyó una nota en la que informa que tomó conocimiento del escrito remitido por Escribano Mechanical and Engineering (EM&E). En el que se comunica que a la vista de la información relevante publicada por la SEPI el pasado 18 de marzo de 2026, “desde EM&E consideramos que no se dan actualmente las circunstancias que permitan una potencial operación entre Indra Group y Escribano Mechanical and Engineering SLU, por lo que EME se retira de la operación”. La breve comunicación concluye que como consecuencia de lo anterior, “Indra Group da por concluido el proceso de análisis de la referida potencial operación”. Unas horas antes, ya los hermanos Escribano, Ángel y Javier, presidente de Indra y de EM&E respectivamente, filtraron la decisión que hicieron pública pasadas las 17.00 horas. Con todo, y tal como señaló El Cronista España, este paso es una tentativa de cerrar el conflicto abierto por la operación “en tablas”, ya que Ángel no anuncia que dejará la presidencia de la multinacional española, como es el deseo, no confesado, pero sí sabido, del Ejecutivo que encabeza Pedro Sánchez. También El Cronista España destacó que desplazar a Escribano del principal despacho de Indra no es tarea fácil porque lo avala el enorme conocimiento que tiene del negocio de defensa, la nueva joya de la tecnológica, y el excelente trabajo que viene realizando desde su nombramiento en enero de 2025. En cuyo lapso de tiempo, la empresa que preside logró un crecimiento bursátil de más del 222% y una capitalización de 10.000 millones de dólares, junto con unos resultados históricos. Por otra parte, el fuerte apoyo que recibió de la mayoría del consejo de administración, junto con los accionistas minoritarios y el Ministerio de Defensa, posiblemente dificulte aún más su remoción, en caso de que el Gobierno a través de la SEPI continúe en su empeño de enviarlo a casa. A 40 minutos del anuncio oficial la acción de Indra profundiza su caída hasta situarse en los 12,28% puntos porcentuales, comercializándose la acción a 50 euros.