Este sábado, 9 de mayo de 2026, Litecoin inicia la jornada en España con una cotización de 68,34 euros. El valor de apertura refleja una variación del -16,3443 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. El precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva a lo largo de los últimos días, con el dato de 1 siendo positivo. Esto indica que la creciente demanda y la adopción del Litecoin han impulsado su valor en relación con el euro. En la última semana, Litecoin repuntó un 6.07%, lo que indica un impulso alcista de corto plazo; sin embargo, en el último año presenta una caída del -46.77%, evidenciando una tendencia bajista y una rentabilidad negativa para quienes han mantenido la criptomoneda a largo plazo, pese al reciente rebote. En la última semana, Litecoin ha mostrado una volatilidad del 21.67%, que es significativamente menor que su volatilidad anual del 53.87%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.