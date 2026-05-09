El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha puesto en duda la “amabilidad” del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y ha reclamado dirigentes “valientes” capaces de enfrentarse a la “mafia” del Gobierno central. En ese contexto, le ha exigido que, antes del 17 de mayo, aclare si contempla un acuerdo con el PSOE o con Vox. Estas declaraciones se produjeron durante un acto celebrado en la plaza del Ayuntamiento de Linares (Jaén), en el que Abascal participó junto al candidato de Vox a la presidencia de la Junta, Manuel Gavira. El mitin comenzó con un recuerdo a los dos agentes de la Guardia Civil que fallecieron el viernes mientras perseguían una narcolancha en la costa de Huelva. Durante su intervención, Abascal volvió a defender la prioridad nacional y aseguró que su formación “llena plazas” porque, según dijo, aborda los problemas reales que afectan a los ciudadanos. Entre las dificultades señaladas, destacó los obstáculos que enfrentan los jóvenes españoles para acceder a una vivienda y formar una familia. Según Abascal, esta situación responde a que “los menas, a los que utilizan como puntas de lanza de la invasión”, cuentan con manutención completa sufragada, según afirmó, con las cotizaciones de los padres de esos jóvenes. El líder de Vox describió una “postal” de España caracterizada por la corrupción, la inseguridad, la elevada presión fiscal y la “invasión” migratoria, y sostuvo que revertir este escenario solo es posible con “líderes fuertes”. En referencia a Juanma Moreno, Abascal afirmó: “Moreno es muy simpático; la amabilidad hay que agradecerla siempre, pero podría dedicarse a otra cosa”. Le reprochó además no haber aprovechado la tragedia ferroviaria de Adamuz para exigir responsabilidades al Gobierno central, al que acusó de destinar a “fulanas” los fondos que deberían haberse empleado en la revisión de las vías. Abascal insistió con un mensaje directo al presidente andaluz: “Déjese de simpatías y de contar qué música le gusta escuchar o de hacer cancioncitas. Le tendemos la mano para acabar con el Gobierno”. En esa línea, calificó a Moreno como un “cómplice involuntario” de Pedro Sánchez y consideró que evita el enfrentamiento político. El dirigente de Vox volvió a exigir claridad y pidió a Moreno que explique antes del 17 de mayo sus planes y posibles alianzas, precisando si su intención es pactar “con nosotros o con el PSOE”. Abascal expresó públicamente sus sospechas al afirmar: “No sabemos lo que está pensando. ¿Qué tramas, Moreno? Tienes que explicar tus políticas antes del 17M, ¿qué vas a hacer con el campo, con los impuestos, con la inmigración... con quién vas a pactar?”. Además, instó a impedir que el PP alcance la mayoría absoluta. Según Abascal, Juanma Moreno lleva ocho años traicionando el cambio prometido en Andalucía, aunque matizó que “pero no roba, salvo algunos casos en Almería”. El presidente de Vox reclamó explicaciones sobre la postura del Gobierno andaluz frente a la “invasión” migratoria, término que utilizó para referirse al proceso de regularización de extranjeros aprobado por el Ejecutivo. También pidió definiciones respecto a la prioridad nacional, el acuerdo con Mercosur y las políticas desarrolladas en comunidades como Aragón y Extremadura. En un acto marcado nuevamente por insultos dirigidos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Abascal calificó la regularización de extranjeros como una “trampa” destinada a impedir que Vox gane las elecciones generales de 2027. Finalmente, describió al entorno de Sánchez como “una mafia insoportable, un grupito de chusma” y arremetió contra las “lunáticas de Podemos” que, según dijo, han propuesto sustituir a “los fachas” por migrantes.