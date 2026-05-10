El sitio web oficial de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) ha publicado los números premiados del último sorteo del Bonoloto en España y la cantidad de euros que obtuvieron los ganadores. Durante el sábado, 9 de mayo de 2026, Los números ganadores son 12 13 17 19 21 26, la cifra complementaria el 24 y el número de reintegro el 4. En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo "0" ganador con un premio de "0" euros y la categoría con cinco aciertos más el complementario obtuvo "5" ganadores con un galardón de "28992.07" euros. Para el sorteo del sábado, 9 de mayo de 2026, el Bonoloto recaudó un total de 5.012.559 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.378.453,8 euros en premios, según los datos compartidos por LAE. Las personas que deseen participar en La Bonoloto pueden hacerlo desde la comodidad de su hogar de forma online. Además, quienes prefieran la experiencia tradicional, pueden acudir a cualquiera de los 11.000 puntos de venta de Loterías y Apuestas del Estado, reconocibles por la imagen de LAE. Los que quieran participar del juego de la Bonoloto deben escoger entre los números del 1 al 49 para acertar la Combinación Ganadora conformada por 6 bolas de las 49 extraídas del bombo. La cantidad de combinaciones posibles variará según el tipo de apuesta. La apuesta sencilla permite participar en la jugada del día, el boleto semanal puede ser para dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete sorteos y el múltiple para una o dos semanas. Los participantes que hayan ganado de premios de hasta 2000 euros podrán cobrar sus galardones al día siguiente del sorteo en la Lotería y Apuestas del Estado presentando el resguardo del boleto en los puntos de venta oficiales. En caso de la variante semanal, se deberá esperar hasta la finalización de todos los sorteos de la semana para hacer efectivo el cobro. Sin embargo, para premios iguales o superiores a 2000 euros se liquidan a través de las entidades financieras asociadas: Juega solo con dinero destinado al ocio; establece límites claros de tiempo y gasto. Haz pausas regulares y no persigas pérdidas. Comparte tus hábitos con alguien de confianza y, si lo necesitas, usa herramientas de bloqueo o autoexclusión.