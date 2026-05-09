Este sábado, 9 de mayo de 2026 en España, la cotización del Bitcoin Cash y el euro es de 531,71 euros, cifra que refleja una variación del 0,63% en comparación con el día pasado. La tendencia del precio del Bitcoin Cash y el euro ha sido positiva en los últimos días, reflejando un crecimiento continuo. Este aumento sugiere un renovado interés en el Bitcoin Cash como activo frente al euro. Bitcoin Cash muestra una evolución mixta: en la última semana avanza 2.19%, señal de un repunte de corto plazo, mientras que en el último año retrocede 14.29%, lo que se traduce en una rentabilidad anual negativa y sugiere que, pese al reciente impulso, la tendencia de fondo sigue siendo débil. La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 31.55%, es significativamente inferior a su volatilidad anual del 52.93%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 491,9 euros.