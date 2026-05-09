La cotización del Bitcoin este sábado, 9 de mayo de 2026 a las 12 horas en España es de 95.160,98 euros. Esta cifra refleja una variación del 1,16% en comparación con el día pasado. En los últimos dos días, el precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. La tendencia positiva del Bitcoin sugiere un aumento en la demanda y el interés por la criptomoneda, mientras que la estabilidad del euro indica una consistencia en su valor frente a otras divisas. Bitcoin mostró en la última semana un avance del 1.66%, señal de una leve recuperación reciente; no obstante, en el último año registra una variación del -24.85%, lo que implica una rentabilidad negativa a 12 meses y subraya la elevada volatilidad de su cotización. La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 15.74%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual es del 36.13%. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.