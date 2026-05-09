Este sábado, 9 de mayo de 2026, Ethereum inicia la jornada en España con una cotización de 2.738,85 euros. El valor de apertura refleja una variación del -226,45228 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. El precio del Ethereum y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Esto indica un aumento en su valor, lo que sugiere un fortalecimiento en su rendimiento en el mercado. Ethereum ha mostrado una evolución mixta: en la última semana registró una leve caída del -0.46%, lo que sugiere estabilidad relativa en el corto plazo, mientras que en el último año acumuló una variación del -46.22%, reflejando un descenso pronunciado de su cotización y una rentabilidad negativa en el período anual. La volatilidad de Ethereum en la última semana es del 18.16%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 58.70%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.150 euros.