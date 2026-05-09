Este sábado, 9 de mayo de 2026 en España, la cotización del Ripple y el euro es de 1,67 euros, cifra que refleja una variación del 0,57% en comparación con el día pasado. El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en relación al euro en los últimos días. Esto sugiere que la demanda por Ripple está en aumento, lo que podría indicar un interés creciente en su uso y adopción en el mercado. La cotización de Ripple muestra un desempeño mixto: en la última semana avanzó 2.52%, reflejando un repunte de corto plazo, mientras que en el último año acumula una caída del 49.24%, evidenciando una corrección profunda. Esta combinación implica alta volatilidad y una rentabilidad anual negativa, pese a la mejora reciente, por lo que el repunte semanal no compensa las pérdidas acumuladas en el periodo anual. La volatilidad económica de la última semana de Ripple, con un 22.13%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 56.52%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.