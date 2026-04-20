El control de Hacienda sobre las transferencias de dinero entre familiares, incluidos padres e hijos, ha suscitado preocupaciones entre los contribuyentes de España. El marco normativo vigente establece que, aunque estas transacciones no están prohibidas, Hacienda puede considerar ciertas transferencias como donaciones encubiertas o ingresos no justificados si no se presentan los documentos adecuados. Además, las operaciones sospechosas están sujetas a investigación por parte de las autoridades fiscales. Aunque estas operaciones suelen ser comunes y realizadas con fines legítimos, es esencial comprender las normativas para evitar problemas legales y sanciones económicas. Es fundamental destacar que las entidades bancarias están obligadas a notificar a Hacienda sobre transacciones que superen determinados límites, tales como transferencias en efectivo que excedan los 3000 euros o acumulaciones anuales que superen los 10.000 euros. En estos casos, Hacienda podría iniciar una investigación para comprobar la legalidad de la operación. El riesgo principal relacionado con las transferencias entre padres e hijos se encuentra en su posible consideración como donaciones, las cuales están sujetas al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD). Conforme a la Ley 29/1987, todas las donaciones deben ser declaradas utilizando el modelo 651 en la comunidad autónoma correspondiente. La falta de esta declaración puede resultar en sanciones que oscilan entre el 50% y el 150% del monto no declarado, además de la acumulación de intereses de demora. Es esencial redactar un contrato que especifique las condiciones del préstamo y presentarlo mediante el modelo 600. Este procedimiento resulta crucial para justificar la operación y evitar que la Agencia Tributaria la considere como una donación. Asimismo, es pertinente incluir cláusulas precisas sobre los plazos de devolución y la posibilidad de intereses, aunque estos últimos no son obligatorios. La documentación adecuada protege tanto al prestamista como al prestatario de posibles sanciones. Es fundamental diferenciar entre una donación y un préstamo. Mientras que las donaciones están sujetas al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD), los préstamos no generan obligaciones fiscales si se formalizan de manera adecuada. El uso de efectivo, aunque no se encuentra prohibido, requiere que las transferencias que superen los 2500 euros entre particulares cuenten con la documentación que acredite su origen y finalidad. De no ser así, podrían ser clasificadas como ingresos no declarados, lo que acarrearía sanciones fiscales. Las plataformas digitales como Bizum están sujetas a las mismas normativas fiscales. Si las transferencias realizadas en un año fiscal superan los 10.000 euros, es imperativo incluirlas en la declaración de la renta. Asimismo, los bancos tienen la obligación de informar a Hacienda sobre cualquier movimiento que consideren sospechoso, incluso si el monto es inferior al límite mencionado.