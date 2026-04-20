La Agencia Estatal de Meteorología de España (Aemet) prevé para este lunes, un nuevo día de temperaturas altas para el mes de abril en buena parte del país, aunque habrá tormentas y chubascos localmente fuertes, con probables rachas de viento muy fuertes y posibilidad de granizo en el valle del Ebro, Navarra, el sistema Ibérico y los Pirineos. La inestabilidad en el nordeste peninsular dará lugar a nubosidad de evolución y tormentas en el valle del Ebro, Navarra, el sistema Ibérico y los Pirineos. Estas tormentas podrán venir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento, así como dejar chubascos fuertes en los Pirineos orientales. En el resto del territorio predominará un tiempo estable con cielos poco nubosos o con nubes altas. Habrá también intervalos de nubes bajas matinales en los litorales del Cantábrico y del Mediterráneo. A su vez, se prevé una entrada de calima en la península a lo largo del día desde el oeste, mientras que en Canarias irá remitiendo. En general apenas variarán las temperaturas el lunes, salvo en Canarias en donde habrá un notable descenso térmico, de más de seis grados. Es previsible un descenso de las máximas también en el litoral gallego y en el Ampurdán. En cuanto a las mínimas, subirán en el interior del País Vasco, Cantabria, norte de Burgos y alto Ebro, y apenas variarán en el resto de zonas. La previsión meteorológica indica un episodio de viento con nivel de aviso bajo en el norte de Tenerife, con una probabilidad de entre el 40% y el 70%. Se esperan rachas máximas de hasta 70 km/h, con viento de componente sur que afectará principalmente a las cumbres centrales, la dorsal y medianías orientadas al norte. No obstante, en las zonas más elevadas, especialmente en cumbres centrales, las ráfagas podrían superar los 90 e incluso alcanzar los 100 km/h.