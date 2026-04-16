A partir de 2026, Hacienda reforzará el control sobre los movimientos económicos en España. Los bancos deberán informar mensualmente de todos los cobros que reciban empresas y profesionales, ya sea a través de Bizum, tarjetas, transferencias o incluso efectivo. Esta medida cambia el nivel de supervisión sobre los ingresos vinculados a actividades económicas. La nueva obligación no depende del importe ni del método de pago utilizado. Según la normativa, las entidades financieras reportarán los ingresos de forma agrupada, lo que permitirá a Hacienda tener una visión más completa de la actividad económica de cada contribuyente. Es importante aclarar que esta medida no afecta a los pagos entre particulares realizados con Bizum. El foco está puesto en los ingresos derivados de actividades económicas, lo que marca una diferencia clave en el tratamiento fiscal de estos movimientos. La entrada en vigor del Real Decreto 253/2025 introduce una nueva obligación de información para las entidades financieras. A partir del 1 de enero de 2026, deberán comunicar a Hacienda todos los cobros recibidos por empresas y profesionales sin importar el canal utilizado. Esto incluye pagos realizados mediante Bizum, transferencias bancarias, tarjetas o efectivo. El objetivo es unificar el control de todos los medios de pago y evitar posibles vacíos en la supervisión fiscal. La información será enviada de forma periódica, lo que refuerza el seguimiento continuo. La norma establece de forma clara que esta obligación no se aplica a los particulares. Es decir, los pagos cotidianos entre personas físicas quedan fuera de este sistema de control, siempre que no correspondan a actividades económicas. La clave para saber si debes declarar un ingreso no está en Bizum, sino en la naturaleza del pago. La normativa lo deja claro: la obligación de declarar depende del origen del dinero y no del medio utilizado para recibirlo. En términos generales, todos los ingresos derivados de actividades económicas deben declararse. Esto incluye pagos por servicios, ventas de productos o cualquier actividad profesional. Estos ingresos tributan igual que si se hubieran recibido por transferencia o en efectivo. Por el contrario, los pagos entre particulares suelen responder a gastos compartidos o ajustes cotidianos. Estos movimientos no generan un incremento patrimonial y, por lo tanto, no deben declararse en la mayoría de los casos. Para entender mejor, estos son algunos ejemplos habituales: El impacto de esta normativa varía según el tipo de contribuyente. En el caso de empresas, todos los ingresos recibidos por Bizum deben incluirse en su contabilidad. Estos forman parte de la actividad económica y tributan en el Impuesto sobre Sociedades. Para los autónomos y profesionales, el tratamiento es similar. Los ingresos recibidos mediante Bizum deben registrarse en los libros contables y tributar en el IRPF como rendimientos de actividad económica. Además, si corresponde, deben incluir el IVA en sus declaraciones. En cambio, los particulares tienen un tratamiento diferente. Los pagos habituales del día a día no deben declararse, ya que no implican ganancias económicas. Sin embargo, si el ingreso corresponde a una actividad como alquileres o ventas, sí deberá tributar. Bizum establece ciertos límites operativos por razones de seguridad. Estos límites afectan principalmente a los pagos entre particulares y no tienen impacto directo en la fiscalidad de los ingresos. Entre los límites más habituales se encuentran: Estos valores pueden variar según la entidad bancaria, ya que cada banco puede fijar sus propias condiciones dentro del marco general. Sin embargo, es importante entender que estos límites no determinan si un ingreso debe declararse o no. Además, la normativa aclara que no existe un umbral específico de 10.000 euros para declarar Bizum. Este importe se utiliza como referencia en otros ámbitos, pero no define la obligación fiscal en este caso. La nueva normativa no solo afecta a Bizum, sino también a otros movimientos financieros. Hacienda ampliará su capacidad de control sobre distintas operaciones realizadas por los contribuyentes. Entre las medidas destacadas se incluyen: Estas medidas buscan reforzar la transparencia y mejorar la detección de posibles irregularidades fiscales. El objetivo es garantizar que todos los ingresos vinculados a actividades económicas sean correctamente declarados.