La pensión de viudedad tiene como objetivo proporcionar un apoyo fundamental a aquellos españoles que han sufrido la pérdida de su cónyuge o pareja, especialmente en el caso de familias que dependían económicamente del fallecido. Por otro lado, para que el sobreviviente de una pareja no casada tenga la posibilidad de acceder a esta prestación, es necesario que además de cumplir con la norma de cotización de la Seguridad Social, esté inscrita en el registro de la comunidad autónoma o ayuntamiento que le corresponda, con una antelación mínima de 2 años. Sin embargo, el Gobierno ha anunciado que no otorgará la prestación a las personas que no cumplan con una serie de requisitos, que son diferentes en el caso de que se trate de un matrimonio o una pareja de hecho. De ese modo, para acceder y conservar la pensión de viudedad, es necesario que el fallecido haya cotizado al menos 500 días al Régimen General de la Seguridad Social dentro de los cinco años previos a su fallecimiento. No obstante, si la muerte se produjo por accidente o enfermedad profesional, este requerimiento no aplica. Aunque la pensión de viudedad es, por lo general, vitalicia, existen circunstancias específicas que pueden llevar a su extinción. En este sentido, para poder percibirla es necesario cumplir con los siguientes requisitos: Esta documentación puede presentarse en cualquiera de los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social: