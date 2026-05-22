Qué ocurre cuando se transmite una cuenta bancaria y otra persona saca dinero sin autorización: esto es lo que todos los herederos deben hacer para evitar perder sus derechos. Fuente: Shutterstock.

La muerte de un familiar implica la necesidad de afrontar trámites que no siempre son del conocimiento general. Entre estos, la gestión de las cuentas bancarias del fallecido suele generar incertidumbres, especialmente cuando se presentan movimientos posteriores al deceso.

Si otra persona se encuentra retirando fondos de la cuenta del difunto, la situación adquiere una relevancia jurídica inmediata. La normativa protege la herencia, establece quiénes son los herederos y determina la forma en que debe desarrollarse el acceso al patrimonio.

Qué pasa con una cuenta bancaria si muere el titular

Cuando la entidad financiera tiene conocimiento del fallecimiento, inicia un procedimiento específico. El Banco de España establece que la entidad no procederá a entregar el saldo hasta que los herederos demuestren formalmente su condición y gestionen el expediente de testamentaría correspondiente.

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En la práctica, se restringe la operativa. Aunque una persona posea tarjeta o claves de acceso durante la vida del titular, ello no implica que pueda acceder libremente al dinero tras el fallecimiento. El saldo se integra al caudal hereditario y su disposición se encuentra sujeta al proceso de sucesión.

Adicionalmente, hay un componente fiscal de considerable relevancia. El Tribunal Económico-Administrativo Central ha determinado que retirar dinero de la cuenta de un fallecido puede interpretarse como aceptación tácita de la herencia, lo que conlleva consecuencias tributarias y jurídicas.

Requisitos y pasos para acceder al dinero del banco tras una sucesión

Para que el banco efectúe la entrega del saldo, resulta imprescindible acreditar formalmente la condición de heredero. Entre la documentación comúnmente requerida se encuentran el certificado de defunción, el certificado de últimas voluntades y, en caso de existir testamento, la copia autorizada pertinente. En la ausencia de testamento, será necesario gestionar la declaración de herederos a través del proceso notarial adecuado.

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El Banco de España indica que la entidad procederá a entregar los fondos una vez que se haya verificado la documentación sucesoria y se hayan cumplido los requisitos fiscales establecidos. De manera similar, entidades financieras como BBVA especifican que el proceso se desarrolla mediante el expediente de testamentaría, en el cual se valida la identidad de los herederos y su derecho sobre el saldo correspondiente.

El Consejo General del Notariado enfatiza que la determinación de herederos y la aceptación de la herencia son pasos previos imprescindibles antes de proceder con cualquier reparto de bienes. Sin la documentación sucesoria adecuada, el banco no procederá a liberar el dinero.

Cuentas con cotitulares: qué pasa si fallece un titular y el otro retira fondos

La situación puede tornarse más complicada cuando la cuenta es conjunta. La posibilidad de que un cotitular opere con regularidad durante la vida no implica que el capital se convierta automáticamente en su propiedad exclusiva tras el fallecimiento del otro titular.

El Banco de España, en información emitida por medios económicos, ha advertido que el cotitular podría requerir el consentimiento de los herederos para manejar el saldo en caso de fallecimiento de uno de los titulares.

El hecho de figurar como autorizado o cotitular no equivale a poseer de forma exclusiva los fondos del fallecido. Si el banco tiene constancia del deceso, puede restringir la operativa hasta que la situación se regularice a través del proceso de sucesión.

Cuando existen múltiples herederos, la distribución del saldo frecuentemente se organiza mediante la aceptación y partición de la herencia. En caso de desacuerdo, el conflicto puede requerir intervención notarial o judicial.