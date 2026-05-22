Hacienda aclara cuándo incluir a los hijos como titulares de una cuenta bancaria puede tener efectos fiscales y qué diferencia existe con una donación.

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Desde la Dirección General de Tributos, órgano del Ministerio de Hacienda, han despejado una duda muy común entre los padres: añadir a sus hijos como cotitulares en la cuenta bancaria no se considera una donación a efectos fiscales.

Según indica el organismo, esto cuenta como una autorización a operar o acceder a los fondos, sin que eso implique que el dinero pase a ser considerado suyo.

La Dirección General de Tributos, dependiente del Ministerio de Hacienda, distingue entre figurar como titular de una cuenta y disponer realmente de los fondos depositados. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Esta aclaración es clave en familias donde los padres, por razones de edad o salud, buscan que sus hijos puedan gestionar saldo o realizar pagos sin que ello afecte a sus obligaciones tributarias.

La Dirección General de Tributos asegura que, aunque sean varios titulares, la propiedad real del dinero sigue siendo de quien lo ingresó.

Hacienda confirma que nombrar a los hijos titulares de las cuentas bancarias no es una donación

La resolución, fechada el 8 de abril de 2025, deja claro que la cotitularidad no modifica la titularidad real ni crea copropiedad sobre el saldo. La cuenta se considera como un contrato entre el titular original y el banco; el hecho de añadir a otra persona solo otorga derechos operativos, no de propiedad.

Esto significa que, aunque un hijo figure como titular, no es dueño del dinero, simplemente puede usarlo -siempre que seas tú quien lo autorizas. Y, lo más importante, no se debe declarar nada al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Qué sucede en el caso de que fallezca el titular de la cuenta bancaria

Otro punto crucial aclarado por Hacienda es qué ocurre con esos fondos cuando fallece el titular original. En ese caso, el dinero no pasa directamente al cotitular, sino que forma parte de la herencia y se reparte según lo estipulado en testamento o por la ley en caso de ausencia de testamento.

Por tanto, un hijo no adquiere automáticamente el dinero, pese a aparecer como cotitular. Debe esperar cuando menos hasta que se aplique la ley de sucesión correspondiente.

Cuáles son los casos en que Hacienda considera que se trata de una donación

Aunque la norma evita confusiones, se advierte que hay situaciones en las que se podría considerar una donación encubierta. Si se demuestra que el otro titular usa el dinero para su beneficio propio y sin devolverlo, Hacienda podría interpretarlo como una transmisión gratuita con repercusión fiscal.

Por ejemplo, si el hijo realiza gastos elevados con fondos ingresados por los padres sin documentación que lo avale como préstamo, Hacienda podría aplicar multas del 50% al 150% del importe no declarado, además del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

El impuesto de Sucesiones y Donaciones puede entrar en juego si existe una transmisión efectiva de dinero entre padres e hijos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo evitar problemas fiscales con Hacienda cuando se tiene una cuenta compartida

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