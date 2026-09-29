Muy buenas noticias para los accionistas de Banco Santander. La entidad cántabra anunció que eleva la retribución a los inversores con cargo a los resultados del primer semestre de 2026, remuneración que ascenderá a aproximadamente 3700 millones de euros, equivalente en torno al 50% del beneficio ordinario del grupo en el periodo.
El banco explicó que se repartirá prácticamente a partes iguales entre un dividendo en efectivo de aproximadamente 1800 millones de euros y el programa de recompra de acciones por unos 1800 millones lanzado en agosto.
Se trata, en definitiva, de un incremento del 10% del dividendo a cuenta en efectivo de 2026, hasta 12,7 céntimos de euro por acción.
En concreto, con el programa de recompra de acciones actualmente en curso las recompras con cargo a los resultados de 2025 y la distribución vinculada a la venta de Santander Polonia, Santander habrá destinado cerca de 9.000 millones de euros a su plan de distribuir al menos 10.000 millones mediante recompras de acciones con cargo a los ejercicios 2025 y 2026.
“Este aumento del dividendo en efectivo supone el quinto año consecutivo de crecimiento de doble dígito, con un incremento del 162% del dividendo a cuenta por acción desde 2021. Este dividendo, junto con la recompra de acciones anunciada con cargo a los resultados del primer semestre de 2026, representa una remuneración al accionista de 3700 millones de euros, que asciende a 6900 millones si incluimos la recompra extraordinaria vinculada a la venta de Santander Polonia”, explicó Ana Botín, presidenta de banco, en un comunicado difundido a la prensa.
A continuación, la ejecutiva añadió que los resultados del primer semestre demuestran los beneficios de nuestra transformación: “seguimos creciendo con fuerza en clientes, aumentamos los ingresos y mejoramos la eficiencia”.
Política de remuneración del grupo
El consejo de administración tiene la intención de aplicar, con cargo a los resultados de 2026 a 2028, una política ordinaria de remuneración al accionista equivalente a aproximadamente el 50% del beneficio ordinario del grupo, tal como ya se explicó.
Así las cosas, y a partir de los resultados de 2027, se prevé que dicha política comprenda aproximadamente un 35% del beneficio ordinario del grupo en dividendos en efectivo y alrededor de un 15% en recompras de acciones, aumentando así la proporción del beneficio distribuido en efectivo.
Asimismo, Banco Santander aclara que la aplicación de esta política estará sujeta a las correspondientes decisiones y autorizaciones corporativas y regulatorias.
Números y objetivos
Banco Santander obtuvo un beneficio ordinario récord de 7328 millones de euros en el primer semestre de 2026, un 15% más. El grupo siguió ampliando su base de clientes, con 12 millones de nuevos usuarios en los doce meses anteriores, hasta alcanzar los 182 millones.
Los ingresos aumentaron un 6%, hasta 30.847 millones de euros, mientras que la ratio de eficiencia mejoró 2,9 puntos porcentuales, hasta el 42,8%.
Por otra parte, para 2026 Banco Santander mantiene sus objetivos de crecimiento de los ingresos a un dígito medio y reducción de costes en euros constantes, un beneficio ordinario superior a los 14.101 millones de euros registrados en 2025 y una ratio CET1 a cierre de año de entre el 12,8% y el 13%.