Santander habrá destinado cerca de 9.000 millones de euros a su plan de distribuir al menos 10.000 millones mediante recompras de acciones con cargo a los ejercicios 2025 y 2026.

Muy buenas noticias para los accionistas de Banco Santander. La entidad cántabra anunció que eleva la retribución a los inversores con cargo a los resultados del primer semestre de 2026, remuneración que ascenderá a aproximadamente 3700 millones de euros, equivalente en torno al 50% del beneficio ordinario del grupo en el periodo.

El banco explicó que se repartirá prácticamente a partes iguales entre un dividendo en efectivo de aproximadamente 1800 millones de euros y el programa de recompra de acciones por unos 1800 millones lanzado en agosto.

Se trata, en definitiva, de un incremento del 10% del dividendo a cuenta en efectivo de 2026, hasta 12,7 céntimos de euro por acción.

En concreto, con el programa de recompra de acciones actualmente en curso las recompras con cargo a los resultados de 2025 y la distribución vinculada a la venta de Santander Polonia, Santander habrá destinado cerca de 9.000 millones de euros a su plan de distribuir al menos 10.000 millones mediante recompras de acciones con cargo a los ejercicios 2025 y 2026.

Ana Botín, presidenta del Banco Santander EFE / J.P. Gandul

“Este aumento del dividendo en efectivo supone el quinto año consecutivo de crecimiento de doble dígito, con un incremento del 162% del dividendo a cuenta por acción desde 2021. Este dividendo, junto con la recompra de acciones anunciada con cargo a los resultados del primer semestre de 2026, representa una remuneración al accionista de 3700 millones de euros, que asciende a 6900 millones si incluimos la recompra extraordinaria vinculada a la venta de Santander Polonia”, explicó Ana Botín, presidenta de banco, en un comunicado difundido a la prensa.

A continuación, la ejecutiva añadió que los resultados del primer semestre demuestran los beneficios de nuestra transformación: “seguimos creciendo con fuerza en clientes, aumentamos los ingresos y mejoramos la eficiencia”.

Política de remuneración del grupo

El consejo de administración tiene la intención de aplicar, con cargo a los resultados de 2026 a 2028, una política ordinaria de remuneración al accionista equivalente a aproximadamente el 50% del beneficio ordinario del grupo, tal como ya se explicó.

Así las cosas, y a partir de los resultados de 2027, se prevé que dicha política comprenda aproximadamente un 35% del beneficio ordinario del grupo en dividendos en efectivo y alrededor de un 15% en recompras de acciones, aumentando así la proporción del beneficio distribuido en efectivo.

Asimismo, Banco Santander aclara que la aplicación de esta política estará sujeta a las correspondientes decisiones y autorizaciones corporativas y regulatorias.

Números y objetivos

Banco Santander obtuvo un beneficio ordinario récord de 7328 millones de euros en el primer semestre de 2026, un 15% más. El grupo siguió ampliando su base de clientes, con 12 millones de nuevos usuarios en los doce meses anteriores, hasta alcanzar los 182 millones.

Los ingresos aumentaron un 6%, hasta 30.847 millones de euros, mientras que la ratio de eficiencia mejoró 2,9 puntos porcentuales, hasta el 42,8%.

Banco Santander obtuvo un beneficio ordinario récord de 7328 millones de euros en el primer semestre de 2026. Shutterstock

Por otra parte, para 2026 Banco Santander mantiene sus objetivos de crecimiento de los ingresos a un dígito medio y reducción de costes en euros constantes, un beneficio ordinario superior a los 14.101 millones de euros registrados en 2025 y una ratio CET1 a cierre de año de entre el 12,8% y el 13%.

Estos objetivos excluyen el impacto de las operaciones corporativas de Polonia, TSB y Webster de 2025 y 2026.