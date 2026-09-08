El negocio detrás del éxito de Mercadona: los 14.000 proveedores y 30.200 millones en compras que explican su dominio.

La posición dominante de Mercadona en el negocio de la gran distribución minorista no se entiende sin el ecosistema que la cadena de la familia Roig construyó en España, del que forman parte más de 14.000 proveedores de producto, no comerciales y de servicio.

Tanto la marca propia Hacendado como las blancas compiten de igual a igual con las clásicas a la hora de ganarse la preferencia de los consumidores. Este fenómeno provoca fuertes incrementos en la facturación –y ganancias– de las empresas que surten las estanterías de las tiendas de la cadena valenciana.

Los datos del último balance anual correspondiente a 2025 dicen que Mercadona realizó compras a sus proveedores por un importe de 30.200 millones de euros, lo que supone un incremento del 4% en relación a los 29.000 millones del ejercicio anterior.

Las inversiones de Mercadona para fortalecer su ecosistema de proveedores. Fuente: Wikimedia Commons Wikimedia Commons

Las inversiones de Mercadona para fortalecer su ecosistema de proveedores

El aumento de los pedidos, consecuencia directa del incremento de ventas de la cadena, llevó a los proveedores e interproveedores especialistas a elevar sus inversiones un 31%, hasta los 1.700 millones de euros.

Asimismo, el clúster industrial, “que crece año tras año”, funciona como un revulsivo para la creación de empleo, como demuestran los más de 5.200 nuevos puestos de trabajo creados en el último ejercicio.

Para Mercadona, este ecosistema constituye “un elemento que, efectivamente, está centrado en buscar soluciones y productos que satisfagan las necesidades de los jefes (así denomina Mercadona a sus clientes) y que, al mismo tiempo, y a través de su actividad y colaboración con el resto de proveedores e interproveedores, contribuye a vertebrar el desarrollo y crecimiento de las economías en las que tiene presencia”.

Los gigantes de la alimentación que acompañan a Mercadona

Dentro de este grupo aparecen marcas de enorme peso propio en el mercado alimenticio, como Casa Tarradellas, líder indiscutible especialmente en el segmento de las pizzas, masas refrigeradas y de los embutidos, y destaca el Fuet Espetec. La empresa también encabeza el ranking de proveedores que más dinero invirtió en la cadena con 117 millones de euros.

Si bien Casa Tarradellas, con una facturación anual de 1.501 millones de euros y un beneficio de 38,4 millones, figura como uno de los proveedores de mayor volumen de negocio dentro del mercado alimenticio, queda muy lejos de Vall Companys.

Este grupo, que interviene en el sector agroalimentario con sede Lérida, especializado en la producción integrada de alimentos de origen animal, y socio clave en el suministro avícola y porcino, registra unas ventas que superan los 4.600 millones de euros. Invirtió, además, para el suministro de la cadena 70 millones en Lugo.

A cargo de la elaboración de algunas bebidas de marca Hacendado, como los zumos o algunos vinos está Grupo García Carrión, reconocido como la primera bodega de Europa y la cuarta del mundo. La empresa, con origen en Jumilla, cuenta con etiquetas líderes en sus segmentos como Pata Negra, Mayor de Castilla, Antaño y los cavas Jaume Serra, además del tradicional Don Simón, productos que llevaron a la compañía a una facturación de 1.162 millones de euros

Incarlopsa, otro de los socios clave

A la empresa especializada en productos cárnicos de cerdo y jamón curado se la sitúa entre los socios industriales que más facturan con Mercadona. En concreto, Industrias Cárnicas Loriente Piqueras S.A. (Incarlopsa) fabrica la mayoría del jamón y de los productos cárnicos que ofrece la cadena de Juan Roig en sus tiendas distribuidas por toda España y Portugal. Sus números hablan de la magnitud de la compañía: gran proveedor de jamón y carne de cerdo de Mercadona, alcanzó en 2025 ingresos récord de 1,263 millones de euros, un 5% más que en el ejercicio anterior.

Vale recordar que durante 2025, Incarlopsa adquirió el 33% del capital de Inga Food, compañía especializada en el sector porcino con 650 granjas en España, en una operación en la que otras dos empresas, Vall Companys y Grupo Cañigueral, tomaron cada una otra posición del 33%. Asimismo, a principios de este año adquirió Embutidos Bricio, también especializada en porcino blanco.

Ya fuera del club de los mil millonarios en ventas, sobresalen sociedades como Cidacos en el sector de conservas vegetales y tomate, que en el último ejercicio superó la barrera de los 500 millones de euros de facturación anual.

Bastantes escalones por debajo están Verdifresh y Prosol. La primera, filial del Grupo Alimentario Citrus, y especialista en ensaladas y productos listos para consumir, cerró su último ejercicio con una facturación de unos 163 millones de euros. Por su parte, Prosol, firma palentina fabricante del café soluble para la marca blanca luce ventas por 160 millones.

En el largo listado de 14.000 proveedores, figuran Sovena, principal proveedor de aceite de Mercadona; Jealsa Rianxeira, que suministra la mayoría de las conservas de marisco y pescado; Importaco Casa Pons a cargo de los frutos secos.

Por su parte, Ultracongelados Virto además de proveer las verduras y legumbres congeladas también aporta platos preparados con base de verdura. Entrepinares, una de las empresas que más tiempo lleva trabajando con Mercadona es la encargada de elaborar quesos bajo la marca Hacendado.