José Elías, sobre la inteligencia artificial: “Esta revolución no avisa y se llevará por delante a los menos preparados”. (Fuente: Captura YouTube)

El empresario catalán José Elías, presidente de Audax Renovables y una de las grandes fortunas de España, ha advertido sobre el impacto que el avance de la inteligencia artificial puede tener en el mercado laboral. En una publicación en su cuenta de X (@jose_elias_nvr), el empresario sostiene que la tecnología avanzará a una velocidad que muchas personas y empresas todavía no están dimensionando.

Elías centra su análisis en la expansión de los agentes de inteligencia artificial y en su capacidad para asumir tareas que actualmente realizan trabajadores, especialmente en puestos vinculados al uso del ordenador, la atención al cliente y los centros de llamadas. Según plantea, el cambio no necesariamente llegará mediante despidos masivos inmediatos, sino a través de decisiones empresariales más progresivas relacionadas con la contratación y la organización de los equipos.

José Elías, sobre la inteligencia artificial: “Esta revolución no avisa y se llevará por delante a los menos preparados”. Fuente: Shutterstock Shutterstock

José Elías alerta del impacto de la IA en los trabajos de oficina

El empresario explica que comenzó a probar “en serio” las nuevas herramientas de inteligencia artificial desde su teléfono y que esa experiencia le hizo cambiar su percepción sobre el alcance de esta tecnología. “ Hace un par de semanas empecé a probar en serio las nuevas inteligencias artificiales en mi teléfono y me di cuenta de que hemos abierto una puerta a otra dimensión ”, afirma.

A partir de esas pruebas, Elías considera que la transformación será especialmente relevante para los empleos cuyo trabajo depende principalmente de un ordenador. Su advertencia es contundente: “Si vuestro trabajo depende de teclear frente a un ordenador, estáis jodidos. Pasado mañana sobráis”.

El empresario también destaca la rapidez con la que está evolucionando la tecnología. “Esto es revolucionario y la gente no es consciente de la velocidad a la que avanza”, sostiene en su publicación.

Los agentes de inteligencia artificial cambiarán la contratación, según el empresario

Elías apunta directamente a los agentes de IA como una de las tecnologías que pueden modificar el mercado laboral durante los próximos años. En concreto, afirma: “Los agentes de IA van a sustituir a miles de personas en los próximos 4 años”.

Entre los puestos que considera más expuestos menciona los relacionados con la atención al cliente y los centros de llamadas. “El que hace atención al cliente está sentenciado. El que coge teléfonos en un call center, también”, señala.

Sin embargo, el empresario no plantea que las compañías vayan a despedir de forma inmediata a todos los trabajadores afectados. Según su análisis, el proceso podría producirse de manera gradual y mediante cambios en las políticas de contratación.

“ No creo que las empresas hagan una escabechina despidiendo a todo el mundo mañana. Lo que va a pasar será mucho más silencioso ”, explica Elías.

Su previsión se resume en tres posibles cambios:

“Congelar las nuevas contrataciones.”

“Mantener a los perfiles senior apoyados por una IA.”

“Dejar de contratar perfiles junior porque ya no tienen sentido.”

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El consejo de José Elías para prepararse ante la revolución de la IA

El empresario considera que la combinación entre trabajadores con experiencia y herramientas de inteligencia artificial puede aumentar considerablemente la productividad de los equipos. En este sentido, afirma: “Hoy, con un buen senior y un par de herramientas sacas el trabajo de todo un departamento”.

Para Elías, esta transformación también puede generar una diferencia creciente entre los trabajadores que sepan adaptarse a las nuevas herramientas y quienes no estén preparados para utilizarlas. Su advertencia es clara: “Esta revolución no avisa y se llevará por delante a los menos preparados”.

El empresario traslada esta preocupación también al futuro profesional de sus hijos, que, según explica, le preguntan con frecuencia qué camino deberían seguir. Su recomendación se centra en buscar actividades menos dependientes de las tareas que pueden automatizarse mediante software: “Haced lo que os guste, pero que dependa de vuestras manos”.