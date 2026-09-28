Una vivienda de grandes dimensiones, completamente reformada y lista para entrar a vivir, salió al mercado en las proximidades de A Coruña.

Una vivienda de grandes dimensiones, completamente reformada y lista para entrar a vivir, salió al mercado en las proximidades de A Coruña. El chalet cuenta con 347 metros cuadrados, cuatro dormitorios, tres baños y una finca de 2616 metros cuadrados con jardín, piscina y barbacoa.

La propiedad se encuentra a 14 kilómetros de A Coruña, en un entorno residencial próximo al Pazo de Meirás. Además, está situada a unos 4 kilómetros de playas, puerto deportivo y otros servicios, por lo que combina la tranquilidad de una zona residencial con la cercanía a la ciudad.

¿Qué características tiene el chalet de 635.000 euros?

El inmueble fue construido en 1996, hace 30 años, y recibió una reforma integral en 2017. Actualmente se comercializa completamente amueblado y equipado, por lo que no requiere obras para comenzar a utilizarlo.

Estancias de la vivienda totalmente amuebladas Fuente. Aldeas Abandonadas

La vivienda principal dispone de cuatro dormitorios y tres baños, además de una cocina equipada, salón-comedor con chimenea, galerías, lavandería y dos porches de 25 y 20 metros cuadrados. También cuenta con un garaje de 36 metros cuadrados.

A estas superficies se suman un almacén y una bodega, con los que la propiedad alcanza 419 metros cuadrados construidos en total. El inmueble también dispone de un sistema de control de accesos conectado con una central de alarmas.

¿Qué ofrece la finca de 2616 metros cuadrados?

El exterior es uno de los principales atractivos de la propiedad. La finca cuenta con jardín, árboles, zonas ajardinadas, riego automático y pozo propio, además de una piscina de 10,20 por 4,10 metros.

Vistas a la piscina desde el interior de la vivienda. Fuente: Aldeas Abandonadas

La parcela también incorpora una amplia zona de barbacoa, pensada para aprovechar el espacio exterior durante los meses de buen tiempo. La distribución permite contar con diferentes áreas de uso alrededor de la vivienda.

La ubicación suma otro de los puntos destacados del chalet. Se encuentra a 14 kilómetros de A Coruña y a unos 4 kilómetros de zonas de playa y un puerto deportivo, con buenas conexiones para desplazarse tanto hacia la ciudad como hacia otros municipios del entorno.

El precio anunciado para este chalet reformado y amueblado es de 635.000 euros.