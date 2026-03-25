En 2026, España avanzó de forma significativa en el ámbito de la defensa al anunciar oficialmente, a través del Boletín Oficial del Estado (BOE), la puesta en marcha de un programa de servicio militar básico voluntario destinado a jóvenes nacidos en 2007 y 2008. Esta iniciativa no supone la reinstauración del servicio militar obligatorio, suspendido en 2001, sino que se enmarca en el fortalecimiento de un Ejército profesional apoyado en un sistema flexible de reservistas de carácter voluntario. Los jóvenes de entre 18 y 19 años pueden acceder a esta formación militar básica en condiciones de igualdad, sin distinción de género. La iniciativa tiene como finalidad ampliar el respaldo social a las Fuerzas Armadas, fomentar la participación de las mujeres y brindar una experiencia formativa basada en el aprendizaje práctico, la disciplina y el compromiso con la defensa del país. Todo ello se integra en una estrategia de modernización que descarta fórmulas obligatorias y apuesta por la adhesión voluntaria. De acuerdo con datos oficiales, el programa permite a los participantes recibir instrucción básica durante periodos flexibles —que en el caso de algunos reservistas pueden oscilar entre uno y treinta días— mediante un sistema de citación previa y con un compromiso inicial susceptible de prolongarse durante varios años. El propósito final es conformar una reserva de personal preparado que complemente al Ejército profesional, que cuenta con más de 100.000 efectivos, sin recurrir al reclutamiento forzoso en tiempos de paz. Es necesario subrayar que en España no existe actualmente servicio militar obligatorio. Únicamente en situaciones extraordinarias —como una grave amenaza para la seguridad nacional o un conflicto armado— el marco legal contempla la movilización, en primer lugar, de reservistas voluntarios y de especial disponibilidad, fundamentalmente exmilitares. Solo como último recurso, y previa autorización del Congreso junto con la declaración formal de una situación excepcional, podría recurrirse a reservistas de carácter obligatorio. En ese caso, se daría prioridad a personas de entre 19 y 25 años, siempre tras superar rigurosas evaluaciones médicas, psicológicas y físicas. La Constitución Española, en su artículo 30, establece el deber y el derecho de defender al país, pero también garantiza mecanismos como la objeción de conciencia y la posibilidad de desempeñar funciones no combatientes, tales como protección civil, asistencia sanitaria o labores humanitarias. Tanto el Gobierno como el Ministerio de Defensa han reiterado que no está en sus planes restablecer la antigua “mili”, apostando en su lugar por fortalecer de manera progresiva las Fuerzas Armadas profesionales y un sistema eficaz de reservas voluntarias. A pesar de que en países europeos como Alemania, Dinamarca o Suecia volvió el servicio militar obligatorio, en España ya descartaron esa posibilidad a través de su ministra de Defensa, Margarita Robles. “España tiene unas Fuerzas Armadas profesionales, comprometidas en misiones internacionales y en lucha contra incendios. Lo que nosotros hacemos es apoyar el modelo que tenemos en este momento”, confirmó la funcionaria. Según destacó la agencia de noticia EFE, Robles ya había insistido en la negativa de esta medida: “No va a haber servicio militar, en absoluto, ni creo que se le haya pasado por la cabeza a nadie”.