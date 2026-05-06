La jubilación anticipada se ha convertido en una de las consultas más frecuentes entre los trabajadores que ya superaron los 60 años. La pregunta se repite porque la edad legal de retiro sigue avanzando en España y porque adelantar la salida del mercado laboral tiene consecuencias directas sobre el dinero que se cobra cada mes. En 2026, la Seguridad Social permite acceder antes a la pensión en varios supuestos. La clave está en el tipo de jubilación, los años cotizados y la causa del cese laboral. Algunos trabajadores pueden adelantar el retiro entre los 61 y los 63 años, pero solo si cumplen requisitos concretos y aceptan los coeficientes reductores. La norma distingue entre la jubilación anticipada voluntaria y la jubilación anticipada involuntaria. En la primera, el trabajador decide retirarse antes. En la segunda, el adelanto llega tras un cese que no depende de su libre voluntad, como un despido colectivo, un despido objetivo o la extinción del contrato por causas previstas en la ley. Para la modalidad voluntaria, el Ministerio de Inclusión explica que los trabajadores por cuenta ajena y los autónomos pueden jubilarse hasta dos años antes de la edad ordinaria si acreditan 35 años cotizados. En 2026, la edad mínima queda en 63 años para quienes hayan cotizado más de 38 años y 3 meses, y en 64 años y 10 meses para quienes no lleguen a esa carrera laboral. El caso más sensible es la jubilación anticipada involuntaria, porque puede permitir el retiro hasta cuatro años antes de la edad ordinaria. Esto abre la puerta a salir del mercado laboral desde los 61 años cuando la edad ordinaria aplicable al trabajador sea de 65 años, algo que depende de haber acumulado una carrera de cotización suficiente. El artículo 207 de la Ley General de la Seguridad Social establece que esta vía exige haber cumplido una edad inferior en cuatro años, como máximo, a la edad ordinaria, estar inscrito como demandante de empleo durante al menos seis meses antes de solicitar la pensión y acreditar 33 años de cotización efectiva. Además, el cese debe haberse producido por causas tasadas, como despido colectivo, despido objetivo, resolución judicial en procesos concursales, muerte o jubilación del empresario individual, extinción de la personalidad jurídica del contratante o fuerza mayor constatada por la autoridad laboral. Esta diferencia explica por qué no basta con tener más de 60 años. La edad de jubilación anticipada depende de la edad ordinaria que le corresponda a cada trabajador y de si el anticipo es voluntario o forzoso. En 2026, la edad ordinaria general se sitúa en 66 años y 10 meses, aunque se mantiene en 65 años para quienes acrediten más de 38 años y 3 meses cotizados. Adelantar la jubilación tiene un coste. La Seguridad Social no paga la pensión íntegra cuando el trabajador se retira antes de la edad ordinaria. La reducción se calcula por cada mes o fracción de mes que falte hasta llegar a la edad legal y también depende de los años cotizados. En la jubilación anticipada voluntaria, el Ministerio de Inclusión indica que la pensión puede reducirse entre el 2,81% y el 21%, según el tiempo de adelanto y la cotización acumulada. Además, el importe resultante tras aplicar los coeficientes reductores debe ser superior a la pensión mínima que le correspondería al trabajador al cumplir la edad ordinaria. Si no supera ese umbral, no puede acceder a esta fórmula, según una nota de prensa publicada por La Moncloa. En el caso de la modalidad involuntaria también hay reducción. El BOE señala que la pensión se recorta mediante coeficientes aplicados por cada mes o fracción de mes de anticipo, en función del período de cotización acreditado y de los meses que falten para la edad legal. Por eso, dos trabajadores con la misma edad pueden recibir resultados distintos si uno tiene más años cotizados o si adelanta menos meses su retiro. La decisión, por tanto, no se limita a cumplir una edad. Antes de solicitar la pensión de jubilación anticipada, conviene revisar la vida laboral, comprobar la causa del cese, calcular la edad ordinaria aplicable y simular la cuantía final. La solicitud puede presentarse ante el INSS o por vía telemática en los canales de la Seguridad Social, pero el dato decisivo sigue siendo el mismo: cuanto mayor sea el anticipo, mayor puede ser el recorte mensual durante toda la vida de la pensión.