Este nuevo coche de Dacia es 100% eléctrico: utiliza tecnología avanzada y cargarlo cuesta hasta 4 veces menos que uno a gasolina.

El Dacia Spring se posiciona como una de las alternativas más accesibles dentro del segmento de los coches eléctricos. Disponible en tres versiones: Expression, Extreme y Cargo. Este modelo apuesta por una movilidad urbana eficiente, con un bajo coste de uso y un equipamiento tecnológico pensado para el día a día.

Uno de sus principales atractivos es el ahorro en el uso cotidiano. Según la marca, cargar el Dacia Spring cuesta hasta cuatro veces menos que repostar un vehículo con motor de gasolina, gracias a su reducido consumo energético. Además, ofrece hasta 315 kilómetros de autonomía en ciclo urbano WLTP, carga rápida y un interior diseñado para cuatro ocupantes.

Motor del Dacia Spring: dos opciones eléctricas con hasta 315 km de autonomía

El Dacia Spring incorpora dos motorizaciones 100% eléctricas adaptadas a diferentes necesidades de conducción.

La versión Expression equipa un motor de 70 CV (52 kW), pensado para un uso principalmente urbano, mientras que la variante Extreme incorpora un motor de 100 CV (75 kW), con un rendimiento superior para desplazamientos por distintos tipos de carretera. Ambas motorizaciones ofrecen:

Hasta 225 km de autonomía en ciclo mixto WLTP.

Hasta 315 km de autonomía en ciclo urbano WLTP.

Consumo de 12,4 kWh cada 100 kilómetros , uno de los más bajos del mercado.

Carga del 20% al 80% en 29 minutos mediante carga rápida DC de 40 kW (opcional en las versiones Expression y Extreme).

Además, el modelo puede cargarse tanto en casa como en puntos públicos de carga, facilitando su utilización en cualquier tipo de trayecto.

Este nuevo coche de Dacia es 100% eléctrico: utiliza tecnología avanzada y cargarlo cuesta hasta 4 veces menos que uno a gasolina. Dacia

Diseño del Dacia Spring: un urbano práctico, espacioso y funcional

El nuevo Dacia Spring ha sido rediseñado con un aspecto más moderno y robusto, manteniendo un formato compacto pensado para la ciudad sin renunciar a la practicidad.

Interior con cuatro plazas

Cuatro plazas para adultos.

Habitáculo diseñado para aprovechar el espacio.

Interior con 32,7 litros de capacidad de almacenamiento.

Maletero

Maletero con 308 litros de capacidad .

Versión Cargo con hasta 1.085 litros de volumen de carga .

Capacidad de carga útil de hasta 382 kg para profesionales.

Soluciones prácticas

Sistema de fijación YouClip .

Portavasos multifunción.

Bandeja de almacenamiento bajo el capó (opcional).

Cuatro ganchos de sujeción en la versión Cargo.

Rejilla de separación para mercancías.

Protectores de umbrales y alfombrillas de maletero de alta resistencia.

Este nuevo coche de Dacia es 100% eléctrico: utiliza tecnología avanzada y cargarlo cuesta hasta 4 veces menos que uno a gasolina. Dacia

Tecnología del Dacia Spring: conectividad, seguridad y funciones avanzadas

El equipamiento tecnológico del Dacia Spring incorpora sistemas de conectividad y ayudas a la conducción orientadas a mejorar la experiencia al volante.

Sistema multimedia

Pantalla multimedia de 10 pulgadas .

Conectividad inalámbrica.

Navegación conectada (opcional).

Servicios conectados.

Información de tráfico en tiempo real.

Planificación remota de las cargas.

Instrumentación digital

Ordenador de a bordo con pantalla de 7 pulgadas (17,8 cm) para consultar información de conducción y consumo.

Asistencias a la conducción

Asistente de mantenimiento de carril.

Reconocimiento de señales de tráfico.

Frenada de emergencia asistida (AEBS).

Cámara de marcha atrás (según versión).

Sensores de aparcamiento delanteros (Cargo).

Retrovisores exteriores eléctricos y elevalunas traseros eléctricos en la versión Extreme.

Tecnología Vehicle to Load (V2L)

El Dacia Spring también incorpora la función Vehicle to Load (V2L) o carga bidireccional, que permite utilizar la energía almacenada en la batería del vehículo para alimentar dispositivos eléctricos externos.

Gracias a esta tecnología es posible conectar aparatos como una barbacoa eléctrica, una lámpara de exterior o una cafetera durante un viaje, ampliando las posibilidades de uso del coche más allá de la conducción.

En España, el Dacia Spring está disponible en tres acabados: Expression, desde 16.245 euros; Extreme, desde 17.445 euros; y Cargo, desde 18.445 euros, con distintas opciones de financiación ofrecidas por la marca.