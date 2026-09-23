La autocrítica de la DGT y Pere Navarro a la comunicación en la implementación de las balizas V-16.

El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha hecho autocrítica sobre la implantación de la baliza V-16, obligatoria en España desde el 1 de enero de 2026, aunque ha descartado su retirada y ha confirmado que la obligación de llevarla sigue en pie. En una entrevista en RNE audio, Navarro reconoció los fallos de comunicación del dispositivo, pero zanjó que la baliza “ha llegado para quedarse”.

El responsable de la DGT admitió que, si tuviera que implementarla de nuevo, enviaría una carta a todos los conductores explicando qué es la V-16, por qué se exige y para qué sirve.

La DGT confirma que la obligación de la V-16 sigue en pie pero admite, “La Administración no hizo suficiente esfuerzo pedagógico y se confió demasiado en que las empresas comercializadoras explicarían el dispositivo”, señaló.

La evolución al sistema de la baliza V-16 que impulsará Pere Navarro y la DGT. EFE / Firefly / Shutterstock

Los cambios que prepara la DGT en la respuesta a los avisos

Más allá de la comunicación, el organismo trabaja en un cambio operativo. Según confirmó su director, la DGT prepara una instrucción para que una patrulla de la Guardia Civil que esté cerca acuda al lugar cuando reciba la activación de una V-16 conectada, con el fin de comprobar la situación y auxiliar al conductor.

La medida, no obstante, plantea dudas prácticas. Navarro precisó que las patrullas acudirían a una activación “si están cerca y su servicio lo permite”, no necesariamente a todos los avisos. El motivo es el volumen: solo durante julio y agosto se registraron unas 160.000 activaciones de balizas en España, una cifra que hace inviable atender automáticamente cada incidencia.

Por qué la baliza V-16 sustituyó a los triángulos

A pesar de la autocrítica, Navarro defendió las ventajas del dispositivo frente a los tradicionales triángulos de emergencia. Según explicó, la baliza “evita que el conductor baje a la calzada, emite luz propia y comunica la posición del vehículo para advertir a otros conductores”.

La V-16 conectada y certificada es el único dispositivo legal para señalizar un vehículo inmovilizado en España, y los triángulos ya no sirven como alternativa. La obligación de llevarla continúa vigente, así como la sanción de 200 euros para quien no la lleve.

El uso de la baliza V-27 en las carreteras de España. Magnific

La baliza V-27, el aviso que complementa a la V-16

En paralelo, la DGT ha incorporado al sistema una nueva señal, la V-27. Su creación está recogida en el Real Decreto 159/2021, de 16 de marzo, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que incorporó el denominado “triángulo virtual” al anexo XI del Reglamento General de Vehículos.

A diferencia de la V-16, no es un objeto físico ni hay que comprarla: funciona a través de la plataforma DGT 3.0, con la que el organismo recopila y distribuye en tiempo real la información sobre las incidencias en carretera.

Ambas señales forman parte del mismo sistema, pero cumplen funciones distintas. Cuando un vehículo activa la V-16, su ubicación se transmite automáticamente a la DGT.

Es entonces cuando entra en juego la V-27, el aviso que reciben los conductores que circulan cerca, siempre que su vehículo cuente con sistemas compatibles con la red DGT 3.0. El aviso puede aparecer en la pantalla del coche, el navegador o aplicaciones vinculadas.